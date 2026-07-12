Rau bí tốt cho tiêu hóa, nhưng cần ăn hợp lý

Theo TS.BS Lê Thị Hương Giang,Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, ngọn bí (rau bí) là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ có vị ngọt, dễ chế biến, loại rau này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa, tim mạch và miễn dịch.

Trong rau bí có khoảng 90% là nước, ít năng lượng nhưng giàu các vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Trong đó, hàm lượng chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng. Vitamin A có trong rau bí góp phần bảo vệ thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh và tăng cường chức năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm tình trạng viêm nhẹ trong cơ thể, đồng thời tăng cường sức đề kháng. Rau bí cũng cung cấp folate (vitamin B9) - dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, các khoáng chất như kali, canxi và sắt góp phần hỗ trợ hoạt động tim mạch, duy trì sức khỏe hệ xương và giúp ổn định huyết áp.

Rau bí nguồn dinh dưỡng tốt nhưng không nên lạm dụng - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Giang, người trưởng thành khỏe mạnh nên bổ sung rau bí 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa, lượng phù hợp khoảng 100-150g rau tươi/người, tương đương một đĩa nhỏ sau khi chế biến.

Đối với những người cần tăng cường chất xơ, lượng rau có thể nâng lên 150-200g mỗi bữa, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong cùng một lần.

Người mắc đái tháo đường cũng có thể bổ sung rau bí đều đặn 2-3 bữa mỗi tuần như một phần của chế độ ăn lành mạnh nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Người cao tuổi nên nấu mềm để dễ tiêu hóa.

Người suy thận: Không nên ăn nhiều liên tục vì rau bí chứa khá nhiều kali.

Người đang bị tiêu chảy: Nên tạm thời hạn chế sử dụng.

Mặc dù giàu dinh dưỡng, nhưng theo TS.BS Lê Thị Hương Giang việc ăn quá nhiều rau bí trong một thời gian ngắn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa yếu.

Đồng thời, rau bí cũng không phải là thực phẩm có khả năng "giải độc thần kỳ", không thể thay thế chức năng của gan hay thận như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm, người dân nên lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, đồng thời sơ chế và rửa kỹ trước khi chế biến nhằm giảm nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Chế độ ăn đa dạng với nhiều loại rau xanh, trái cây, kết hợp lối sống lành mạnh và vận động thường xuyên vẫn là nền tảng quan trọng giúp duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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