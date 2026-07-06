Ho kéo dài, cô gái 22 tuổi uống nhầm thuốc tiểu đường vì tự mua thuốc

BS Phạm Thị Chuyên, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cho biết, bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Hô hấp trong tình trạng ho kéo dài trên một tháng. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết do lo lắng bệnh không thuyên giảm nên đã đến một hiệu thuốc tư nhân mua thuốc theo lời mách của người quen.

Phim chụp phổi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong số các thuốc bệnh nhân đã sử dụng có kháng sinh, thuốc giảm ho và đặc biệt là Janumet 50/1000 mg - thuốc được chỉ định trong điều trị bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, bệnh nhân hoàn toàn không mắc đái tháo đường và cũng không biết đây là thuốc điều trị bệnh lý này.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng thuốc khi không hiểu rõ công dụng hoặc không có chỉ định của nhân viên y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với các thuốc điều trị bệnh mạn tính. Ngoài nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn, người bệnh còn có thể làm chậm quá trình chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh.

Theo BS Phạm Thị Chuyên, ho kéo dài không chỉ xuất phát từ viêm họng hay cảm lạnh thông thường mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm như hen phế quản, lao phổi, bệnh phổi mạn tính hoặc thậm chí ung thư phổi.

Việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh hoặc các thuốc không đúng chỉ định, không những không giải quyết được nguyên nhân gây bệnh mà còn làm che lấp triệu chứng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, sử dụng thuốc sai còn làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan, thận, xảy ra tương tác thuốc bất lợi hoặc góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh - một trong những vấn đề y tế công cộng đáng lo ngại hiện nay.

Bệnh nhân uống nhầm cả thuốc tiểu đường để trị ho - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc theo kinh nghiệm, theo lời mách bảo hoặc "đơn thuốc truyền miệng", nhất là khi chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh.

Đối với triệu chứng ho, nếu kéo dài trên hai tuần hoặc kèm theo các dấu hiệu như sốt, khó thở, đau ngực, sụt cân, ho ra máu..., người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Mỗi loại thuốc đều có chỉ định, chống chỉ định và liều dùng riêng. Việc sử dụng thuốc cần dựa trên đánh giá của bác sĩ nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị và hạn chế các biến chứng không mong muốn.

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