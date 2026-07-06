Suýt mất mạng vì vỡ thực quản sau cơn nôn dữ dội do uống nhiều rượu

Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nặng, nấc cụt liên tục và nôn sau khi uống rượu. Những biểu hiện ban đầu khá mơ hồ, dễ nhầm với các bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp nên việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.

Sau khi thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nội soi, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ thực quản tự phát – còn gọi là hội chứng Boerhaave. Đây là tình trạng thành thực quản bị rách toàn bộ chiều dày, khiến dịch tiêu hóa và không khí tràn vào trung thất, gây nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu và ê kíp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, người trực tiếp tham gia phẫu thuật, ca bệnh đặc biệt phức tạp do vị trí tổn thương nằm ở 1/3 dưới thực quản – khu vực khó tiếp cận bằng phẫu thuật.

Ê-kíp điều trị đã phải cân nhắc kỹ giữa phương án tiếp cận qua đường ngực hoặc đường bụng. Sau hội chẩn chuyên sâu và đánh giá cẩn thận qua nội soi, các bác sĩ quyết định lựa chọn đường bụng để phẫu tích và khâu phục hồi thực quản.

Sau 5 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, được rút dẫn lưu màng phổi. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy thực quản liền tốt, không còn rò dịch. Người bệnh cũng được rút ống thông dạ dày và bắt đầu tập ăn qua đường miệng. Dự kiến sau khoảng 3-4 tuần có thể trở lại chế độ ăn uống bình thường.

Biểu hiện của hội chứng Boerhaave - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, hội chứng Boerhaave thường xuất hiện sau những cơn nôn dữ dội, đặc biệt ở người uống nhiều rượu bia. Khi nôn mạnh, áp lực trong lòng thực quản tăng đột ngột, khiến thành thực quản bị rách hoặc vỡ.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu như đau ngực, khó thở, nấc cụt hoặc đau vùng thượng vị rất dễ bị nhầm với bệnh lý tim mạch, hô hấp hoặc tiêu hóa thông thường. Nếu chậm chẩn đoán, dịch tiêu hóa sẽ tràn vào trung thất, nhanh chóng gây viêm trung thất, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và làm tăng nguy cơ tử vong.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa khuyến cáo, dấu hiệu cảnh báo cần đi cấp cứu ngay sau khi uống rượu:

- Nôn dữ dội, nôn liên tục sau uống rượu.

- Đau ngực hoặc đau vùng thượng vị xuất hiện đột ngột.

- Khó thở, thở nhanh.

- Nấc cụt kéo dài bất thường.

- Cảm giác đau tăng nhanh sau mỗi lần nuốt hoặc hít thở.

Người dân không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà khi xuất hiện các triệu chứng trên. Cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa và phẫu thuật thực quản để được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Đồng thời, hạn chế lạm dụng rượu bia là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa hội chứng Boerhaave cũng như nhiều biến chứng nguy hiểm khác liên quan đến đường tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

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