Nghiên cứu mới: Uống rượu dù ít cũng ảnh hưởng xấu đến não và sức khỏe

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng uống hai ly rượu trở lên mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 91%.

Một nghiên cứu khác cho thấy, ngay cả việc tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải cũng có thể làm suy giảm sức khỏe não bộ.

Cuối cùng, bài đánh giá gần đây nhất cho thấy ngay cả việc tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải và thấp cũng có thể dẫn đến ung thư và đẩy nhanh cái chết.

Đồ uống có cồn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Cho dù là để thư giãn, một thói quen được thực hiện trong các hoạt động xã giao, một cách để bổ sung cho bữa ăn, hay một phần thưởng để ăn mừng trong một dịp đặc biệt, nhiều người trên khắp thế giới thích thưởng thức một hoặc hai ly, tối thiểu là thỉnh thoảng.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra kết luận rằng không có lượng rượu tối thiểu nào mà một người có thể tiêu thụ một cách an toàn mà không gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe về lâu dài.

Dưới đây là những gì bằng chứng mới nhất được báo cáo trên Medical News Today cho thấy, và tại sao tốt nhất nên tránh xa rượu và thay vào đó chọn đồ uống không cồn.

Nguy cơ ung thư đại trực tràng

Dữ liệu gần đây cho thấy các trường hợp ung thư đại trực tràng và các loại ung thư đường tiêu hóa khác đang gia tăng ở các nhóm dân số ngày càng trẻ hơn, và ít nhất một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ này là việc tiêu thụ rượu.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer (Ung thư) vào tháng 1/2026 cho thấy uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

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Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 88.092 cá nhân, được lấy từ Thử nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng (PLCO).

Nghiên cứu đã đánh giá mối liên hệ tiềm tàng giữa thói quen uống rượu suốt đời với nguy cơ ung thư đại trực tràng nói chung, và tỷ lệ mắc u tuyến đại trực tràng (các khối u không phải ung thư mà thường xuất hiện trước khi ung thư đại trực tràng phát triển) nói riêng.

Những người vẫn đang uống rượu và có mức tiêu thụ rượu trung bình suốt đời cao nhất phải đối mặt với nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn so với những người hiện đang uống rượu nhưng có mức tiêu thụ rượu trung bình suốt đời thấp nhất.

Những người tiếp tục uống nhiều rượu – được định nghĩa là uống từ 2 ly đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày – có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 91% so với những người uống ít.

Điểm tích cực được nhấn mạnh trong nghiên cứu là việc bỏ rượu tạo ra sự khác biệt: Những người đã bỏ rượu có nguy cơ phát triển u tuyến giai đoạn sớm thấp hơn so với những người hiện đang uống rượu với mức tiêu thụ rượu trung bình suốt đời thấp nhất.

Tác giả nghiên cứu Erikka Loftfield - Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế Công cộng, Nhà nghiên cứu Stadtman (thuộc Bộ phận Dịch tễ học và Di truyền học Ung thư tại Viện Ung thư Quốc gia - NCI), đã tóm tắt các phát hiện như sau: "Chúng tôi nhận thấy rằng so với việc uống ít hơn 1 ly mỗi tuần (‘nhẹ’), việc uống từ 14 ly trở lên mỗi tuần (từ 2 ly trở lên mỗi ngày), trung bình trong suốt thời kỳ trưởng thành, có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, cụ thể là ung thư trực tràng, cao hơn.

Ngược lại, chúng tôi không thấy sự khác biệt về nguy cơ ung thư đại trực tràng giữa những người uống ít trung bình và những người đã bỏ rượu, cho thấy rằng nguy cơ có thể trở lại lên mức của những người uống ít ngay cả ở những người từng uống rượu vừa phải đến nhiều".

Bất kỳ lượng tiêu thụ rượu nào cũng có thể gây hại não bộ

Một nghiên cứu khác, được công bố trên tạp chí Alcohol vào tháng 4/2026 cho thấy, ngay cả những người trưởng thành khỏe mạnh uống rượu ở mức độ vừa phải cũng có nguy cơ bị tổn thương não ở một mức độ nào đó.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã làm việc với một nhóm nhỏ gồm 45 người trưởng thành khỏe mạnh từ 22 đến 70 tuổi, không có tiền sử rối loạn sử dụng rượu.

Thông qua bảng câu hỏi, họ đã hỏi những người tham gia về việc sử dụng rượu trong suốt cuộc đời và bất kỳ yếu tố sức khỏe nào có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe não bộ, chẳng hạn như rối loạn thần kinh hoặc sử dụng chất gây nghiện.

Họ cũng sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá các chỉ số khác nhau về sức khỏe não bộ ở những người tham gia, cụ thể là độ dày vỏ não, thể tích não và lưu lượng máu não, hay sự tưới máu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả mức tiêu thụ rượu thấp — 1 ly tiêu chuẩn hoặc ít hơn mỗi ngày đối với nữ giới, và 2 ly tiêu chuẩn hoặc ít hơn mỗi ngày đối với nam giới — cũng liên quan đến việc giảm lưu lượng máu não, và tác động này càng trầm trọng hơn ở những người tham gia lớn tuổi.

Bác sĩ Trịnh Dũng, bác sĩ nội khoa tại Tập đoàn Y tế MemorialCare và Giám đốc Y khoa của Phòng khám Healthy Brain Clinic, người không tham gia vào nghiên cứu này, nhận xét rằng, “trong nhiều năm, thông điệp phổ biến là uống rượu nhẹ hoặc vừa phải có thể vô hại, hoặc thậm chí có lợi trong một số trường hợp".

“Nghiên cứu này thách thức quan điểm cũ đó bằng cách cho thấy ngay cả việc uống rượu trong phạm vi ‘nguy cơ thấp’ truyền thống cũng có thể liên quan đến những thay đổi có thể đo lường được ở não bộ", bác sĩ Trịnh lưu ý.

Mặc dù có sự thận trọng rằng quy mô mẫu nghiên cứu quá nhỏ để đưa ra kết luận chắc chắn, và những phát hiện này cần được lặp lại trong các nhóm đối tượng lớn hơn, ông vẫn chỉ ra rằng: “Những phát hiện này nên được xem như một tín hiệu cảnh báo đáng tin cậy hơn là bằng chứng cho thấy uống rượu ở mức độ thấp trực tiếp gây tổn thương não. Điều quan trọng cần nhớ là ‘nguy cơ thấp’ không có nghĩa là ‘không có nguy cơ’”.

Một chút rượu cũng liên quan đến nhiều dạng ung thư, tử vong sớm

Đánh giá mới nhất về tác động của rượu đối với não bộ và các khía cạnh sức khỏe khác đã đưa ra những kết luận thậm chí còn rõ ràng hơn.

Bài đánh giá này, với những phát hiện được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu về Rượu và Ma túy vào tháng 6/2026 chỉ ra rằng, các nguy cơ sức khỏe khác nhau liên quan đến việc sử dụng rượu tăng lên khi một người uống càng nhiều.

Trong bài đánh giá này, các nhà nghiên cứu đã phân tích bằng chứng được cung cấp bởi 16 nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rượu với các dạng ung thư, bệnh tim mạch và bệnh gan khác nhau.

Các tác giả của bài đánh giá cũng đã phân tích thêm dữ liệu về các nguy cơ sức khỏe liên quan đến rượu và số liệu thống kê sức khỏe quốc gia để tìm ra nguy cơ tử vong liên quan đến các mức độ tiêu thụ rượu khác nhau.

Họ nhận thấy, đối với những người tiêu thụ 14 đồ uống có cồn mỗi tuần, ước tính cứ 25 trường hợp tử vong sớm thì có 1 trường hợp là do sử dụng rượu.

Hơn nữa, ngay cả việc chỉ uống một ly mỗi ngày cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn do xơ gan, ung thư thực quản và ung thư miệng, các tác giả kết luận. Ở phụ nữ, tỷ lệ mắc ung thư vú cũng tăng lên theo số lượng đồ uống có cồn tiêu thụ mỗi tuần.

Sau khi xem xét các kết quả nghiên cứu, Bác sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch can thiệp được chứng nhận và là giám đốc y khoa của Chương trình Tim mạch Cấu trúc tại Trung tâm Y tế Saddleback, người không tham gia vào nghiên cứu này, nhấn mạnh: “Tôi vẫn sẽ khuyên bệnh nhân của mình uống càng ít càng tốt, và tốt nhất là không nên uống chút nào".