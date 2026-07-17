Hỏa hoạn tại trại trẻ mồ côi Algeria, 11 em nhỏ tử vong

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trại trẻ mồ côi gần thủ đô Algeria ngày 16/7 đã khiến 11 trẻ em thiệt mạng và 19 em khác bị thương.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 3h30 sáng tại một cơ sở chăm sóc trẻ em 2 tầng ở Mohammedia, ngoại ô phía đông của Algiers.

Trại trẻ mồ côi bị hỏa hoạn tàn phá ở Mohammedia, gần Algiers, Algeria, ngày 16/7/2026. Ảnh: AP.

Nhà chức trách chưa công bố độ tuổi của các nạn nhân và không ghi nhận trường hợp người lớn nào tử vong hoặc bị thương.

"5 em nhỏ bị hạn chế vận động đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, trong khi một số em bị thương đã được chuyển đến bệnh viện chuyên điều trị bỏng", theo Trung tá Nassim Bernaoui, Trưởng phòng truyền thông của Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

Yassin Ibrize, một người dân sống gần đó, cho biết ông nghe thấy tiếng la hét khi vụ cháy xảy ra và vội vàng chạy đến để cố gắng cứu các em nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu phát ra từ trại trẻ mồ côi đang bốc cháy, rồi tôi thấy ngọn lửa bắt đầu bao trùm nơi này và các bé gái vẫn còn ở bên trong. Tôi vội chạy đến đó. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để cứu được càng nhiều người càng tốt. Và tạ ơn Chúa, tôi đã cứu được 3 bé gái”, ông kể lại.

Yassin Ibrize cho biết ông bị thương và hiện đang được băng bó. Con trai ông cũng tham gia cứu hộ.

“Khi tiếng la hét ngày càng lớn, tôi cũng vội vàng đến tòa nhà. Và khi tôi cố gắng lên tầng thì khói quá dày, tôi không thể vượt qua được”, Amir Ibrize, người cũng bị thương, chia sẻ.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra.

Được biết, Algeria đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, khiến gần 1.000 vụ cháy bùng phát trong những ngày gần đây, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

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