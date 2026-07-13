Tự chữa gout, người đàn ông 34 tuổi đối mặt án tử vì nhiễm khuẩn huyết

Theo bệnh sử, bệnh nhân N.V.T. (34 tuổi, Phú Thọ) được chẩn đoán gout từ năm 22 tuổi. Sau 12 năm mắc bệnh, thay vì điều trị theo phác đồ, người bệnh thường xuyên tự dùng thuốc giảm đau và duy trì chế độ ăn không phù hợp, khiến bệnh tiến triển sang giai đoạn mạn tính với nhiều biến chứng.

Nhiều khớp ở bàn tay, ngón tay, ngón chân và cổ chân hai bên bị biến dạng. Các hạt tophi xuất hiện dày đặc với kích thước khác nhau. Đặc biệt, một số hạt tophi ở ngón chân cái, mắt cá chân phải và ngón tay cái bên phải đã vỡ, rò rỉ dịch kéo dài, tạo thành các vết loét hở, trở thành "cửa ngõ" để vi khuẩn xâm nhập.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau tức ngực phải, khó thở nhẹ, sốt liên tục 38-38,5°C, ăn uống kém và cơ thể suy kiệt.

Kết quả xét nghiệm khi nhập viện cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân theo dõi nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, áp xe trung thất, vỡ dò nhiều hạt tophi trên nền bệnh gout mạn tính và tăng huyết áp.

TS.BS Trịnh Văn Sơn, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, bệnh nhân có kiểu hình Cushing điển hình với khuôn mặt tròn, thể trạng béo bệu nhưng vùng da bụng xuất hiện nhiều vết rạn sâu.

Đây là dấu hiệu cho thấy người bệnh đã lạm dụng kéo dài các thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc các loại thuốc "gia truyền" có chứa corticoid để tự điều trị gout.

TS.BS Trịnh Văn Sơn cho biết, việc sử dụng kéo dài các thuốc chứa corticoid làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể mất khả năng chống đỡ với vi khuẩn. Khi các hạt tophi bị vỡ loét, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua các tổn thương này, gây nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Đây cũng là biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở những người mắc gout mạn tính có hạt tophi lớn, loét kéo dài hoặc tự xử trí vết thương không đúng cách.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị nhanh chóng thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh phổ mạnh theo chỉ định, đồng thời lấy mẫu máu và dịch từ các vết thương để thực hiện xét nghiệm, cấy vi sinh nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Trịnh Văn Sơn cảnh báo, nếu không được kiểm soát tốt, gout không chỉ gây biến dạng khớp, giảm khả năng vận động mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng như tổn thương thận, loét hạt tophi, nhiễm trùng và nhiễm khuẩn huyết.

Để phòng biến chứng gout, các bác sĩ khuyến cáo:

- Duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế nội tạng động vật, thịt đỏ, thực phẩm giàu purin và rượu bia nhằm kiểm soát nồng độ axit uric trong máu.

- Tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thuốc "gia truyền" vì có thể chứa corticoid và gây nhiều biến chứng nghiêm trọng.

- Không tự chọc, nặn hoặc xử trí các hạt tophi tại nhà. Khi hạt tophi bị vỡ, rò dịch hoặc xuất hiện dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau, cần đến cơ sở y tế để được xử trí vô khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết.

- Khi có các biểu hiện sốt kéo dài, mệt mỏi, đau ngực, khó thở hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng trên nền gout, người bệnh cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.

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