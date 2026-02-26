Cá lóc bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Bí quyết giảm cân sau Tết với các bài tập đơn giản Lựa chọn các bài tập như chạy, nhảy dây, burpee và tập bụng để đốt mỡ, xây dựng cơ bắp, lấy lại vóc dáng chuẩn sau Tết.

Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi 2 lô sản phẩm do nghi ngờ nhiễm khuẩn Thương hiệu Kendamil thu hồi tự nguyện 2 lô sữa tại Canada nhằm đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần kiểm tra mã số sản phẩm để tránh rủi ro.

Gợi ý 7 loại trái cây ít tinh bột phù hợp cho người ăn kiêng Ăn kiêng không đồng nghĩa phải bỏ trái cây. Nhiều loại có hàm lượng tinh bột thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, phù hợp cho thực đơn lành mạnh.

Bánh chưng mốc, hiểm họa không thể xem thường Bánh chưng mốc dù rán ở nhiệt độ cao, nấm mốc độc tố vẫn tồn tại, gây nguy cơ ung thư và ngộ độc.

Muốn giảm cân sau Tết, đừng bỏ qua 6 thức uống này Nước gừng, trà bạc hà và nước đậu đen rang là những gợi ý lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng, giảm cảm giác đầy bụng hiệu quả.

6 loại thực phẩm giúp não 'dễ thở', giảm hoa mắt, chóng mặt Nếu não không được nuôi dưỡng đầy đủ, sẽ dễ gặp các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng, đầu nặng nề dù nghỉ ngơi nhiều.

Cách ăn bông cải xanh không mất chất, chuyên gia khuyên áp dụng Bông cải xanh giàu dưỡng chất nhưng chế biến không đúng dễ làm hao hụt hoạt chất quý. Chuyên gia chia sẻ 3 nguyên tắc đơn giản giúp giữ trọn dinh dưỡng.

Khám phá hồ trong xanh nhất thế giới tại Nelson Lakes Hồ Rotomairewhenua, nơi nước được lọc qua moraine, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích đi bộ và ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Sau Tết, 5 loại rau nên tránh mua, tiểu thương cũng 'không dám ăn' Nấm kim châm nên chọn nấm có màu trắng ngà tự nhiên, sợi khô ráo, không nhớt và không có mùi hăng.