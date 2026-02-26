Bộ Xây dựng thống nhất mức thu phí cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB). Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thu phí theo quy định, bảo đảm nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì, khai thác bền vững hệ thống cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác; trên cơ sở đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1001/CĐBVN-KHTC ngày 24/02/2026, Bộ Xây dựng đã thống nhất mức thu phí đối với các đoạn tuyến, tuyến cao tốc đã được phê duyệt Đề án khai thác tài sản KCHT GTĐB.

Các tuyến cao tốc được chấp thuận mức thu phí gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Đây là các đoạn tuyến hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn tuyến đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, do Nhà nước đầu tư và hiện thuộc phạm vi quản lý, khai thác của ngành Đường bộ.

Trước đó, thực hiện quy định tại Nghị định số 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về giao quản lý tài sản KCHT GTĐB, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ khu vực rà soát, tổng hợp, đề xuất mức thu phí phù hợp với điều kiện thực tế từng tuyến.

Trên cơ sở báo cáo của các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện phương án mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến nêu trên, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, điều kiện thu phí quy định tại Điều 3 Nghị định số 130/2024/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với phương án khai thác tài sản KCHT GTĐB đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyet dinh so 496/QD-BXD.

Theo ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng, mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến nêu trên được thực hiện theo đúng đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1001/CĐBVN-KHTC. Đồng thời, Bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, tổ chức công khai đầy đủ mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, các trường hợp miễn, giảm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; ban hành văn bản quy định thu phí tại địa điểm thu và công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử của tổ chức thu phí.

Việc chấp thuận mức thu phí là bước đi quan trọng nhằm triển khai cơ chế khai thác tài sản KCHT GTĐB theo hướng minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Nguồn thu phí sẽ góp phần tạo nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cao chất lượng khai thác các tuyến cao tốc, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.