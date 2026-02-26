Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách về với vùng đất Phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu Khai hội Xuân Yên Tử 2026.

Sáng sớm ngày 26/2, hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử dự lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, hành hương lễ Phật.

Lễ khai hội được tổ chức quy mô, tái hiện không gian lễ hội xuân xưa với nghi thức rước kiệu truyền thống do nhân dân địa phương thực hiện. Sau diễn văn khai hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cử hành nghi thức chúc phúc đầu năm, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử tại Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026.

Hàng nghìn người dự lễ khai hội.

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định: Hội Xuân Yên Tử là nét đẹp văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là nghi lễ mở đầu cho một mùa lễ hội, mà còn là sự khởi động cho một năm phát huy mạnh mẽ giá trị của khu di tích, khẳng định vị thế và tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ Di sản văn hóa của nhân loại. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý và bảo tồn, gìn giữ đời sống tâm linh, tín ngưỡng và không gian văn hoá di sản; phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản Yên Tử.

Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới. Trong suốt mùa lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như: Triển lãm trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam; Hội chợ OCOP, đặc sản địa phương; các hoạt động "Xuân di sản - Tết làng Nương" với các trò chơi dân gian; đặc biệt là Chương trình nghệ thuật tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Yên Tử, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa sâu rộng.

Du khách tham quan danh thắng Yên Tử.

Đặc biệt, nhằm tri ân nhân dân và du khách đã đồng hành trong quá trình đưa Yên Tử trở thành Di sản văn hóa thế giới, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND, quyết nghị miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028. Bên cạnh đó, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử còn thực hiện miễn vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách tham quan, đồng thời lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích. Các chính sách này tạo điều kiện đưa di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách trong nước và quốc tế có những trải nghiệm trang nghiêm, trọn vẹn những giá trị đặc sắc của Di sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mỗi người dân, mỗi phật tử và du khách hãy tham gia lễ hội với tinh thần văn minh, tôn trọng không gian thiêng liêng của Di sản; chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Quảng Ninh nghĩa tình, hiếu khách. Đồng thời khẳng định, hội Xuân Yên Tử năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, lan tỏa sâu rộng những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, giá trị nhân văn cao đẹp của Thiền phái Trúc Lâm, tiếp tục là nguồn động lực, tinh thần to lớn để chúng ta xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại lễ khai hội, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ, Yên Tử không chỉ là tài sản quý báu của tỉnh Quảng Ninh, của Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại. Tôi tin tưởng rằng những giá trị nhân văn sâu sắc của Thiền phái Trúc Lâm sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần hòa bình, hiểu biết và hòa hợp trong cộng đồng.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở màn cho 3 tháng hội xuân, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích danh thắng Yên Tử. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh của Yên Tử tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Năm nay, Lễ khai hội Xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, mang đậm bản sắc của dân tộc. Mở đầu chương trình khai hội Xuân Yên Tử là nghi thức rước kiệu trang nghiêm. Sau diễn văn khai hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì nghi thức chúc phúc đầu năm, gửi những lời cầu lộc, cầu bình an và thịnh vượng tới toàn thể nhân dân.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là nghi thức gióng trống, thỉnh chuông báo hiệu hội Xuân Yên Tử chính thức bắt đầu. Các nghi thức tâm linh sau đó như: Khóa lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử là một nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu và nhân dân hành hương leo núi chiêm bái các ngôi chùa cổ, am, tháp để cùng tìm về chốn tĩnh tại giữa thiên nhiên hùng vĩ của đất tổ Phật giáo.

Kết thúc phần lễ là phần hội diễn ra với các màn biểu diễn rồng lân rộn ràng, biểu diễn nghệ thuật nhạc cụ dân tộc, các trò chơi dân gian đặc sắc, khám phá văn hóa ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử. Đây chính là không gian gắn kết cộng đồng, giúp nhân dân và du khách vừa hành hương chiêm bái vừa được thụ hưởng những giá trị văn hóa, tinh thần trong những ngày đầu xuân mới.

Nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Xuân Yên Tử, từ ngày 25/2-4/3 diễn ra các hoạt động: Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và Liên hoan ẩm thực các vùng miền với quy mô trên 100 gian hàng; Khoá tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác tổ chức từ ngày 24-26/2 với quy mô 3.000 người. Ngày 7/3 (tức ngày 19 tháng Giêng) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô 10.000 người.

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong năm đầu tiên quần thể di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

“Sau khi được UNESCO ghi danh, tỉnh Quảng Ninh xác định trách nhiệm bảo tồn phải song hành với phát huy giá trị di sản. Việc miễn phí tham quan, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, trải nghiệm làng Nương… nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh Yên Tử là điểm đến văn hóa – tâm linh an toàn, thân thiện, văn minh”, ông Tuấn nói.