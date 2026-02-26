Nhà ướt như 'đổ mồ hôi' vì nồm, mẹo giữ khô ráo cực hiệu quả

Vào thời điểm giao mùa, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ, độ ẩm không khí có thể tăng tới 90%, gây ra hiện tượng nồm ẩm. Hơi nước trong không khí ngưng tụ trên sàn nhà, tường và đồ dùng, khiến nền nhà trơn như “đổ mồ hôi”, quần áo lâu khô và dễ ám mùi.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, môi trường ẩm ướt còn tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Dưới đây là những cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp hạn chế tình trạng nồm ẩm trong nhà.

Hạn chế mở cửa để ngăn hơi ẩm tràn vào

Nhiều người cho rằng mở cửa sẽ giúp nhà “thoáng” hơn khi sàn ướt. Tuy nhiên, trong những ngày nồm, không khí bên ngoài chứa lượng ẩm lớn. Việc mở cửa chỉ khiến hơi nước tiếp tục xâm nhập, làm nhà càng ẩm.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Giữ cửa đóng kín là nguyên tắc quan trọng để giảm độ ẩm trong không gian sống.

Bật điều hòa chế độ dry để hút ẩm

Điều hòa ở chế độ khô (dry) có khả năng giảm độ ẩm hiệu quả mà không làm nhiệt độ phòng hạ quá thấp. Khi vận hành, thiết bị sẽ hút bớt hơi nước trong không khí, giúp sàn và đồ vật khô nhanh hơn.

Đây là giải pháp được nhiều gia đình áp dụng vì vừa tiện lợi, vừa an toàn cho sức khỏe.

Ảnh Funiki

Máy hút ẩm lựa chọn tối ưu khi nhà ẩm nặng

Với những ngôi nhà có độ ẩm cao hoặc sàn đọng nước nhiều, máy hút ẩm là giải pháp triệt để hơn. Thiết bị này giúp loại bỏ hơi ẩm trong không khí và cả những khu vực khó khô như khe sàn, góc tường.

Ngay cả khi sàn đã khô bề mặt, việc tiếp tục chạy máy thêm một thời gian sẽ giúp hạn chế ẩm mốc quay trở lại.

Dùng vật liệu hút ẩm tự nhiên

Một số vật liệu có khả năng hút ẩm tốt có thể tận dụng trong gia đình như than củi, vôi sống hoặc các gói hút ẩm.

Tuy nhiên, than và vôi có thể gây bụi, không phù hợp với không gian kín. Vì vậy, túi hút ẩm silica gel là phương án an toàn, tiện lợi, có thể đặt trong tủ quần áo, kệ giày hoặc góc phòng.

Khử mùi ẩm mốc bằng tinh dầu

Bên cạnh độ ẩm, mùi hôi là vấn đề khiến nhiều người khó chịu trong mùa nồm. Sử dụng tinh dầu thiên nhiên như oải hương, sả chanh hoặc cam ngọt sẽ giúp không gian dễ chịu hơn.

Ngoài ra, nến thơm cũng có thể giúp giảm mùi ẩm mốc, đồng thời tạo cảm giác ấm áp cho căn phòng.

Ảnh BHX

Lau nhà đúng cách để tránh “càng lau càng ướt”

Trong thời tiết nồm, hạn chế lau sàn bằng nước vì sẽ khiến bề mặt lâu khô hơn. Nếu cần vệ sinh, nên dùng khăn vắt thật khô, lau nhanh và lau lại bằng giẻ khô để giảm độ ẩm tồn đọng.

Việc lau khô thường xuyên sẽ giúp sàn sạch mà không làm tăng tình trạng ẩm ướt.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Không ít gia đình vô tình khiến tình trạng nồm nặng hơn do áp dụng sai cách. Một số sai lầm thường gặp gồm:

Mở cửa lớn để hong khô nhà.

Dùng quạt thổi trực tiếp vào sàn ướt.

Lau nhà liên tục bằng nước.

Các thói quen này làm hơi ẩm lan rộng, khiến nhà càng ẩm hơn.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết khó tránh ở miền Bắc, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu áp dụng đúng biện pháp. Chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt và tận dụng thiết bị hút ẩm phù hợp, bạn có thể giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ dù thời tiết ẩm ướt kéo dài.