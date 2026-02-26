Bí quyết giữ gan khỏe mạnh từ thực phẩm tự nhiên, lối sống lành mạnh

Theo bác sĩ, sau khi uống rượu bia nhiều gan dễ bị tổn thương vì vậy cần thay đổi lối sống, sinh hoạt, ăn uống lành mạnh góp phần giúp gan khỏe. Để phục hồi gan cần chú ý những điều sau:

Bổ sung nước mỗi ngày

Uống nước lọc chính là cách đơn giản nhất để phục hồi gan. Việc uống nhiều nước rất có ích cho quá trình trao đổi chất và thải độc của gan. Chúng ta có thể kết hợp một lát chanh với nước ấm mỗi khi uống, điều này rất hiệu quả trong việc làm dịu các triệu chứng viêm. Đồng thời nước nóng còn sản sinh ra chất capsaicin giúp làm tăng lưu lượng máu vận chuyển tới gan.

Nước dừa

Nước dừa là một thức uống tự nhiên có khả năng cung cấp nước và khoáng chất dồi dào cho cơ thể, hỗ trợ cho gan hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nước dừa còn có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin A, beta-caroten, axit folic, canxi và photpho… giúp gan loại bỏ độc tố. Vì vậy, nước ép cà rốt không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho gan và cơ thể.

Xay nhuyễn cà rốt bằng máy xay sinh tố. Để tăng hương vị của thức uống bạn có thể cho thêm chút mật ong và nước cốt chanh...

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nước chanh, ép bưởi

Vitamin C kết hợp với flavonoids có trong chanh, bưởi mang lại khả năng chống viêm hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Ngoài ra, chanh còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình sản xuất glutathione – một hoạt chất thiết yếu trong việc cho giải độc cơ thể.

Nên uống 1-2 cốc nước ép bưởi hay chanh mỗi ngày tốt cho việc thải độc phục hồi chức năng gan. Tuy nhiên, không uống quá nhiều, uống lúc đói có thể gây ra tác dụng phụ, chẳng hạn như kích ứng dạ dày hoặc làm mòn men răng.

Dùng nước rau má

Rau má có tính mát, thanh nhiệt giúp làm dịu và giảm các tác động của cồn lên gan. Đặc biệt rau má có chứa chất oxy hóa như vitamin C, beta caroten có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do chất độc và gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa. Ngoài ra, các chất xơ tự nhiên và enzyme có trong rau má còn cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ quá trình loại bỏ chất độc hại ra khỏi đường tiêu hóa.

Rau má tươi, rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt. Nên uống 1 – 2 ly mỗi ngày để giải độc gan.

Lưu ý, nếu uống nước rau má ngay sau khi vừa uống bia rượu thì không nên cho thêm đường.

Ảnh minh họa/Nguồn internet

Trà atiso

Trà atiso có chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn tự nhiên giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do chất độc gây ra. Uống trà atiso kích thích khả năng tiết dịch của gan, làm giảm triệu chứng chóng mặt sau khi say rượu.

Cho túi trà atiso vào tách, đổ nước đun sôi và ủ trong khoảng 5 – 10 phút là bạn đã có tách trà thơm ngon, giải độc gan hiệu quả. Có thể thêm đường và mật ong để gia tăng hương vị nếu muốn.

Ăn đủ chất xơ bổ sung rau xanh, trái cây, củ quả

Chất xơ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe to lớn cho người gan tổn thương. Việc ăn nhiều chất xơ giúp cơ thể no lâu, từ đó giúp tiêu thụ ít calo, giảm tải gánh nặng chuyển hóa chất dinh dưỡng lên gan.

Ăn nhiều chất xơ còn giúp "nuôi dưỡng" hệ lợi khuẩn đường ruột, được chứng minh là có khả năng làm giảm sự phát triển của chứng viêm và tổn thương gan. Nhờ chất xơ giúp cơ thể hạn chế hấp thu chất béo. Nhờ đó, ăn nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh lý về gan nhiễm mỡ hiệu quả hơn, nhất là chất xơ từ rau xanh, quả chín, ngũ cốc, các loại hạt và đậu…

Thường xuyên luyện tập thể dục

Tập thể dục điều độ là một dạng hoạt động thể chất lành mạnh, giúp duy trì một vóc dáng cân đối và tăng cường hệ miễn dịch, lá gan cũng nhờ đó mà được vệ sinh một cách tự nhiên.

Tập thể dục kết hợp với chế độ ăn uống khoa học giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, tránh bệnh béo phì và ngăn ngừa cả bệnh gan nhiễm mỡ. Vì thế, mỗi ngày chúng ta nên dành ít nhất 30 phút để tập luyện, mỗi tuần tập từ 5 - 7 ngày thì sẽ rất tốt cho việc phục hồi gan.

Nếu xuất hiện vàng da, đau nhiều vùng hạ sườn phải, nôn ói kéo dài, nước tiểu sậm màu hoặc mệt lả bất thường thì cần đi khám chuyên khoa gan mật. Gan có khả năng phục hồi nhưng chỉ khi chúng ta ngừng gây thêm tổn thương và cho cơ thể đủ thời gian để tự sửa chữa.