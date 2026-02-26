Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Tại xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm tại bến cho các lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ trên biển và tiễn 02 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Vùng 2 Hải quân để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân ta đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, góp phần giữ vững sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện bầu cử sớm. Ảnh Vùng 2 Hải quân.

Tới dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Đồng chí Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn cùng 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân.

Tham gia bầu cử sớm tại bến có các cử tri là cử tri Tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển (các tàu xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trên biển trước ngày bầu cử 15/3/2026).

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển. Ảnh Vùng 2 Hải quân.

Bầu cử sớm trên biển có hơn 400 cử tri đang công tác trên các Nhà giàn DK1, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân của các tàu cá đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển.

Việc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 02 tàu thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đối với việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển.

Đây là sự cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm để mọi cán bộ, chiến sĩ dù đang công tác nơi đầu sóng, ngọn gió vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Các cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM khoá 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh Vùng 2 Hải quân.

Trong điều kiện lực lượng phân tán, hoạt động dài ngày trên biển, việc tổ chức tàu, lực lượng, phương tiện mang thùng phiếu đến từng điểm nhà giàn, tàu đang thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định quyết tâm chính trị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến từng điểm nhà giàn, tàu trực để tổ chức bầu cử sớm trên biển. Ảnh Vùng 2 Hải quân.

Với vai trò làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân rất vinh dự, tự hào khi là nơi đầu tiên của cả nước được thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban bầu cử xã Long Sơn, làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm cho bầu cử sớm tại bến và trên biển diễn ra thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần thành công cuộc bầu cử cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.