Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên khi chủ trì họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 26/2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; 6 địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ.

Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới đạt được 12,4% (khoảng 18.000 tỷ đồng), chưa đạt kỳ vọng. Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Cùng với đó, thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm – Tư duy đột phá – Chính sách phù hợp – Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục – Phát triển bao trùm – Lợi ích hài hòa – Nhân dân thụ hưởng.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương (quy hoạch về đất đai, đô thị, nông thôn…) trong quý I/2026; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng, tạo thuận lợi về nguyên vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, thiết kế quy trình số hóa, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đã kết luận tại phiên họp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai hiệu quả Nghị định số 302/2025/NĐ-CP về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thiện Quỹ nhà ở địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, triển khai Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, đơn giá phù hợp tình hình, không chậm trễ.

Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, để loại bỏ "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" ra khỏi Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ra khỏi Thông tư số 42/2025/TT-BCT (trước đây là Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg), hoàn thành trong Quý 1/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/5/2023, định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần tăng trưởng 2 con số; kiện toàn Ban Chỉ đạo nếu chưa kiện toàn; huy động sức mạnh trong phát triển thị trường bất động sản; tập trung quy hoạch, phát triển các hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội. Đồng thời giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết việc phát triển nhà ở xã hội, việc nào làm tốt, nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng; việc nào chậm phải nhắc nhở, phê bình; thúc đẩy phong trào, xu thế ngày càng tốt hơn.