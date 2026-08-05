Phát hiện ung thư phổi sớm qua khám sức khỏe định kỳ không triệu chứng

Không triệu chứng, phát hiện ung thư phổi khi khám sức khỏe

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng gì…" - nữ bệnh nhân 67 tuổi (người nước ngoài) chia sẻ khi đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện 19-8.

Các bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 cho biết, người bệnh không có biểu hiện thường gặp của bệnh lý hô hấp như ho, đau ngực, khó thở, sốt hay sụt cân. Mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực lại phát hiện một nốt bất thường ở phổi phải. Đây là dấu hiệu khiến các bác sĩ nghi ngờ tổn thương ác tính và chỉ định thực hiện sinh thiết u xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT để xác định bản chất khối tổn thương.

Đây là kỹ thuật sử dụng kim sinh thiết chuyên dụng, dưới sự định vị chính xác của máy CT, giúp đưa kim đến đúng vị trí khối u để lấy mẫu mô phục vụ chẩn đoán giải phẫu bệnh.

Sau hai ngày thực hiện sinh thiết, kết quả xét nghiệm xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (Lung adenocarcinoma).

May mắn, tổn thương được phát hiện khi còn khu trú nên người bệnh có cơ hội điều trị triệt căn với tiên lượng thuận lợi hơn rất nhiều so với các trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ khoa Nội hô hấp thăm khám cho người dân - Ảnh BVCC

Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn CT giúp chẩn đoán chính xác

Các bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 cho biết, sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT hiện là một trong những kỹ thuật quan trọng giúp chẩn đoán các tổn thương nghi ngờ ung thư phổi.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm như định vị chính xác tổn thương, kể cả những nốt phổi nhỏ hoặc nằm sâu trong nhu mô phổi; chỉ cần gây tê tại chỗ với thời gian thực hiện khoảng 20-30 phút; cho độ chính xác cao trong chẩn đoán mô bệnh học, từ đó giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Sau thủ thuật, người bệnh hồi phục nhanh và đa số có thể xuất viện sau thời gian theo dõi nếu tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, việc xác định chính xác bản chất tổn thương ngay từ giai đoạn đầu có ý nghĩa quyết định trong xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống.

Ung thư phổi có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài

Ung thư phổi vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư trên thế giới. Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn sớm, bệnh thường diễn tiến rất âm thầm, khiến nhiều người chủ quan vì không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Không ít trường hợp mắc bệnh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không ho, không đau ngực, không khó thở, không sụt cân và chỉ được phát hiện tình cờ trong các đợt khám sức khỏe hoặc khi chụp CT ngực vì một lý do khác.

Các bác sĩ cho rằng đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn. Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm khi tổn thương còn khu trú, khả năng điều trị thành công và tiên lượng sống của người bệnh sẽ được cải thiện đáng kể.

Vì vậy, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp – Bệnh viện 19-8 khuyến cáo người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Một lần khám sức khỏe đúng thời điểm có thể giúp phát hiện bệnh khi còn ở giai đoạn rất sớm, mở ra cơ hội điều trị triệt căn và bảo tồn chất lượng cuộc sống.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, mỗi người cần nói không với thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói thuốc, duy trì khám sức khỏe định kỳ và chủ động tầm soát nếu thuộc nhóm nguy cơ cao. Đồng thời, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của hệ hô hấp, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Đối tượng nên tầm soát ung thư phổi? Các bác sĩ khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ nên được tư vấn tầm soát ung thư phổi, gồm: - Người từ 50 tuổi trở lên. - Có tiền sử hút thuốc lá hoặc đã từng hút thuốc. - Thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, bụi nghề nghiệp hoặc hóa chất độc hại. - Có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi. - Người thuộc nhóm nguy cơ cao theo đánh giá của bác sĩ chuyên khoa. Đối với nhóm nguy cơ cao, chụp CT ngực liều thấp (Low-dose CT) theo chỉ định của bác sĩ là phương pháp đã được chứng minh giúp phát hiện sớm ung thư phổi, từ đó tăng khả năng điều trị thành công và giảm tỷ lệ tử vong.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống