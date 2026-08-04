Phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân vỡ gan nguy kịch

Sự phối hợp khẩn trương giữa Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã giúp cứu sống một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ gan gây sốc mất máu nặng sau tai nạn giao thông.

Kích hoạt báo động đỏ để giữ bệnh nhân ở lại "giờ vàng"

Đêm 27/7/2026, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức tiếp nhận người bệnh N.T.N. (36 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

Khi nhập viện, người bệnh vẫn còn tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, da xanh tái do mất máu, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt và huyết áp tụt. Qua thăm khám lâm sàng cùng các kết quả cận lâm sàng ban đầu, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ gan gây sốc mất máu nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhận định đây là ca bệnh tối khẩn cấp, nếu chuyển tuyến ngay có nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển, trong khi phẫu thuật tại chỗ lại là ca mổ lớn, phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để huy động hỗ trợ chuyên môn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cử kíp hỗ trợ gồm bác sĩ Ngoại Tiêu hóa, bác sĩ Gây mê hồi sức và cán bộ chuyên ngành Huyết học xuống phối hợp cấp cứu.

Song song với đó, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu, sẵn sàng triển khai phẫu thuật.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu ngay tại chỗ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận người bệnh bị vỡ diện rộng thùy gan phải, chảy máu nhiều, ổ bụng có khoảng 2.500 ml máu. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng chảy máu, xử trí tổn thương gan và hồi sức tích cực, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Khi tình trạng huyết động ổn định, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để tiếp tục hồi sức tích cực, theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, tình trạng ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Thời gian xử trí quyết định cơ hội sống

BSCKII Bùi Đức Duy, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đối với các trường hợp chấn thương bụng kín gây vỡ tạng đặc như gan, lách..., thời gian xử trí có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống người bệnh.

Việc kích hoạt báo động đỏ liên viện, huy động kịp thời các chuyên gia ngoại khoa, gây mê hồi sức, huyết học cùng sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa đã giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, kiểm soát chảy máu hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị tiếp theo.

Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp chấn thương bụng kín không có vết thương ngoài da rõ ràng nhưng bên trong có thể xảy ra tổn thương nặng như vỡ gan, vỡ lách hoặc tổn thương các tạng khác. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, người bệnh có thể rơi vào sốc mất máu và tử vong trong thời gian ngắn.

Vì vậy, người bị chấn thương bụng, đặc biệt sau tai nạn giao thông, cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa càng sớm càng tốt. Không nên chủ quan khi bên ngoài không có vết thương vì các tổn thương tạng đặc như gan, lách có thể gây xuất huyết nội nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo chấn thương bụng kín cần cấp cứu ngay - Đau bụng nhiều sau tai nạn giao thông hoặc ngã cao. - Da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi lạnh. - Mạch nhanh, huyết áp tụt, choáng hoặc ngất. - Bụng chướng, đau tăng dần, phản ứng thành bụng. - Buồn nôn, nôn hoặc cảm giác mệt lả bất thường.

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