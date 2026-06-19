Nam bệnh nhân bị vỡ gan cấp độ 4 thoát cửa tử

Ngày 19/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu sống nam thanh niên bị vỡ gan độ 4 do tai nạn lao động.

Trước đó, bệnh nhân H.V.K. (25 tuổi, trú tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị), được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Theo người nhà, trong lúc làm việc trên cây, anh K. không may bị ngã từ độ cao khoảng 4 m do cành cây bất ngờ gãy. Khi ngã, bệnh nhân bị một cành cây đâm xuyên vùng bụng, gây vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu và bất tỉnh.

Sau khi được sơ cứu, cầm máu ban đầu tại Trạm Y tế xã Bến Quan, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng chấn thương gan nặng.

Sức khỏe bệnh nhân K. đã có nhiều chuyển biến khả quan, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Khi nhập viện, bệnh nhân có huyết áp 80/40 mmHg, vết thương thấu bụng dưới bờ sườn phải kích thước khoảng 2 x 1 cm đang chảy máu nhiều, kèm đau tức ngực và đau đầu. Các bác sĩ lập tức hồi sức chống sốc, băng ép cầm máu và chỉ định chụp CT Scan toàn thân.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị sốc giảm thể tích do chấn thương gan độ IV, một trong những tổn thương gan nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có lượng máu lớn. Thăm dò cho thấy gan bị vỡ nát tại vị trí giữa phân thùy trước và phân thùy sau, kèm vết rách sâu khoảng 4 cm, dài 4 cm ở mặt tạng hạ phân thùy V. Ê-kíp thực hiện thủ thuật Pringle để kiểm soát dòng máu đến gan, đồng thời phát hiện tổn thương rách tĩnh mạch gan phải và nhánh tĩnh mạch cửa phải.

Bên cạnh đó, các bác sĩ tiến hành khâu cầm các mạch máu tổn thương, xử lý diện vỡ gan và kiểm tra kỹ tình trạng cầm máu trước khi kết thúc ca mổ.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã có nhiều chuyển biến khả quan, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.