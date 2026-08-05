Bác sĩ cảnh báo không dùng đơn thuốc của người khác dù cùng triệu chứng

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho một cụ bà bị biến chứng nặng do dùng thuốc theo đơn của người khác.

Theo đó, bà H. (62 tuổi, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) có tiền sử đau khớp gối nhiều năm. Gần đây, thấy người hàng xóm cũng bị đau khớp và chỉ sau vài ngày uống thuốc đã cải thiện, bà xin lại đơn thuốc để mua sử dụng với suy nghĩ hai người mắc cùng một bệnh nên có thể dùng chung thuốc.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng đau khớp của bà không cải thiện đáng kể. Ngược lại, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài phân đen, cơ thể mệt lả. Người nhà lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cấp cứu.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị xuất huyết tiêu hóa do tác dụng không mong muốn của thuốc chống viêm, giảm đau.

Khai thác bệnh sử cho thấy bà H. đang mắc tăng huyết áp và có tiền sử viêm loét dạ dày. Tuy nhiên, trong đơn thuốc bà xin không có thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày như phác đồ điều trị mà bác sĩ chỉ định cho người hàng xóm.

Chính sự khác biệt về bệnh nền và nguy cơ của từng người đã khiến đơn thuốc vốn phù hợp với người này lại trở thành nguyên nhân gây biến chứng nghiêm trọng ở người khác.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, trên thực tế, nhiều người có thói quen xin đơn thuốc của người thân, hàng xóm hoặc tự mua thuốc theo đơn cũ vì cho rằng chỉ cần có cùng triệu chứng là có thể điều trị giống nhau. Đây là quan niệm sai lầm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đau khớp chỉ là một biểu hiện lâm sàng, trong khi nguyên nhân gây đau có thể rất khác nhau như thoái hóa khớp, viêm khớp, gout, chấn thương hoặc các bệnh lý tự miễn. Mỗi bệnh cần phác đồ điều trị riêng, thậm chí cùng một bệnh nhưng việc lựa chọn thuốc, liều lượng và thời gian sử dụng cũng phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người.

Ngoài nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác như tuổi tác, bệnh lý nền, chức năng gan, thận, tiền sử dị ứng, nguy cơ chảy máu cũng như các thuốc người bệnh đang sử dụng để hạn chế tương tác thuốc và các tác dụng không mong muốn.

Vì vậy, một đơn thuốc chỉ thực sự an toàn khi được xây dựng riêng cho từng người bệnh sau khi đã được khám và đánh giá đầy đủ.

Các bác sĩ cảnh báo, thuốc chống viêm giảm đau - nhóm thuốc thường được sử dụng trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp - có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu dùng không đúng chỉ định. Một trong những biến chứng đáng lo ngại là viêm, loét và xuất huyết đường tiêu hóa, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh dạ dày.

Nguy cơ này càng tăng nếu người bệnh tự ý mua thuốc, sử dụng kéo dài hoặc không được bác sĩ chỉ định các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày khi cần thiết.

Bên cạnh đó, việc tự sử dụng lại đơn thuốc cũ của chính mình cũng không được khuyến khích. Sau một thời gian, tình trạng bệnh, chức năng các cơ quan, bệnh lý nền hoặc các thuốc đang dùng có thể đã thay đổi, khiến đơn thuốc trước đây không còn phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng đau kéo dài hoặc bệnh tái phát, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, xác định nguyên nhân và kê đơn điều trị phù hợp, thay vì tự ý mua thuốc theo kinh nghiệm hoặc theo đơn của người khác.

Khuyến cáo của bác sĩ

- Không sử dụng đơn thuốc của người khác dù có triệu chứng tương tự.

- Không tự ý dùng lại đơn thuốc cũ khi chưa được bác sĩ khám và đánh giá lại.

- Tuân thủ đúng đơn thuốc được kê cho bản thân.

- Thông báo đầy đủ cho bác sĩ về các bệnh nền, tiền sử dị ứng và những thuốc đang sử dụng.

- Khi có dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc chóng mặt, mệt nhiều trong quá trình dùng thuốc, cần đến cơ sở y tế ngay.

"Đơn thuốc là "chiếc áo may đo" dành riêng cho từng người bệnh ở từng thời điểm cụ thể. Một đơn thuốc phù hợp với người này chưa chắc an toàn với người khác, thậm chí cũng có thể không còn phù hợp với chính người bệnh khi tình trạng sức khỏe đã thay đổi. Chính vì vậy, bác sĩ không kê đơn theo "tên bệnh" mà kê đơn cho con người cụ thể đang được thăm khám", các bác sĩ nhấn mạnh.

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