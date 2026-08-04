Chấn thương hiếm gặp, đốt sống trượt hoàn toàn sau cú ngã từ trên cao

Ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. (34 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển từ cơ sở y tế tuyến dưới sau tai nạn ngã từ trên cao.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chi dưới và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sốc tủy.

Bác sĩ xem phim của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương triển khai điều trị nội khoa tích cực nhằm ổn định tình trạng người bệnh, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng, liệt tủy hoàn toàn kèm sốc tủy và đặc biệt là trượt hoàn toàn một thân đốt sống – dạng tổn thương rất nặng khiến cột sống mất vững nghiêm trọng.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng cấp cứu ngoại thần kinh đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phẫu thuật sớm, tủy sống sẽ tiếp tục bị chèn ép, làm tăng nguy cơ mất hoàn toàn chức năng vận động, cảm giác và để lại di chứng tàn phế suốt đời.

Tổn thương cột sống trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngay trong chiều 3/8, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu để đưa cột sống trở về đúng vị trí giải phẫu, cố định vững cột sống và giải phóng chèn ép tủy sống.

Ca mổ do BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp ngoại thần kinh – cột sống.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nắn chỉnh thân đốt sống bị trượt hoàn toàn, cố định cột sống bằng hệ thống nẹp vít và giải ép tủy sống.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật có độ khó rất cao bởi cấu trúc giải phẫu vùng cột sống đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Mọi thao tác đều phải được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Hiện sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Trường hợp bệnh nhân H. bị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng kèm liệt tủy, sốc tủy rất nặng. Đây là chấn thương nguy hiểm đòi hỏi phải được xử trí nhanh chóng bởi nếu chậm trễ, tình trạng phù nề, thiếu máu và các tổn thương thứ phát của tủy sống sẽ tiếp tục tiến triển, làm giảm đáng kể khả năng phục hồi.

Vì vậy, ngay khi tình trạng người bệnh ổn định, chúng tôi đã phẫu thuật giải ép, nắn chỉnh và cố định cột sống. Phẫu thuật đúng thời điểm kết hợp điều trị tích cực sau mổ và phục hồi chức năng sớm sẽ giúp nam bệnh nhân trẻ tuổi có thêm cơ hội cải thiện vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống về sau".

Hình ảnh tổn thương cột sống trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, khi gặp người bị ngã cao hoặc tai nạn có nghi ngờ chấn thương cột sống cần lưu ý:

- Không tự ý bế, kéo, đỡ hoặc cho người bệnh ngồi dậy, đứng dậy.

- Không xoay, gập hoặc di chuyển cột sống khi chưa được cố định đúng kỹ thuật.

- Gọi cấp cứu hoặc vận chuyển bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm cố định cột sống.

- Đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại thần kinh - cột sống trong thời gian sớm nhất.

Việc sơ cứu và vận chuyển không đúng cách có thể khiến tổn thương tủy sống trở nên nghiêm trọng hơn, làm giảm cơ hội phục hồi vận động, thậm chí dẫn đến liệt vĩnh viễn.

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