Ung thư gan dễ tái phát, chuyên gia chỉ cách điều trị kéo dài cơ hội sống

Điều trị ung thư gan phải bảo tồn chức năng gan

Hai bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị thành công bằng kỹ thuật TACE tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Một trong hai trường hợp là nữ bệnh nhân 54 tuổi, từng phẫu thuật điều trị ung thư gan nhưng không may bệnh tái phát. Người còn lại là nam bệnh nhân 57 tuổi, trước đó khỏe mạnh, mới được phát hiện mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Theo các chuyên gia, phần lớn ung thư biểu mô tế bào gan phát triển trên nền viêm gan vi rút mạn tính, xơ gan hoặc các bệnh gan mạn tính khác. Vì vậy, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ hoặc kiểm soát khối u mà còn phải bảo tồn tối đa phần nhu mô gan lành.

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng, Phó Viện trưởng Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết mỗi trường hợp đều cần được đánh giá toàn diện về số lượng, kích thước, vị trí khối u, mức độ lan rộng, chức năng gan cũng như tình trạng sức khỏe tổng thể.

Ông nhấn mạnh: "Điều trị phải đồng thời hướng tới hai mục tiêu: kiểm soát khối u và bảo tồn tối đa phần gan lành. Chức năng gan được duy trì tốt sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp tục các phương pháp điều trị khác khi cần".

Trước khi tiến hành can thiệp, cả hai trường hợp đều được đưa ra Hội đồng đa chuyên khoa về ung thư gan của Bệnh viện Bạch Mai để hội chẩn. Hội đồng gồm các chuyên gia ung bướu, tiêu hóa - gan mật, ngoại gan mật tụy, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Sau khi cân nhắc đặc điểm khối u, bệnh gan nền và thể trạng từng người bệnh, hội đồng thống nhất lựa chọn kỹ thuật TACE.

Đưa hóa chất đến đúng mạch máu nuôi khối u

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng phân tích, TACE là phương pháp đưa hóa chất cùng vật liệu nút mạch trực tiếp vào các động mạch nuôi khối u gan. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ đưa một ống thông nhỏ từ động mạch ngoại vi vào hệ thống mạch máu của gan, sau đó điều hướng vi ống thông đến đúng nhánh mạch nuôi khối u để bơm hóa chất và đồng thời làm tắc dòng máu cấp cho tổn thương.

Nhờ cách tiếp cận này, thuốc được tập trung với nồng độ cao ngay tại khối u, hạn chế ảnh hưởng lên toàn cơ thể và làm giảm nguồn máu nuôi tế bào ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào khả năng xác định chính xác các nhánh mạch máu nuôi u.

ThS.BSNT Đỗ Đăng Tân, Khoa Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, bác sĩ trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết mục tiêu của ê-kíp là đưa vi ống thông vào vị trí chọn lọc, thậm chí siêu chọn lọc, để hóa chất và vật liệu nút mạch đi đúng nhánh nuôi khối u. Điều này giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm tối đa tổn thương đối với phần nhu mô gan lành.

ThS.BSNT Đỗ Đăng Tân, KTV Vũ Văn Triều Khoa Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hỏi thăm người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

Kỹ thuật được hỗ trợ bởi hệ thống Conebeam CT kết hợp phần mềm Smart CT ngay trong phòng can thiệp. Hệ thống hoạt động như "bản đồ dẫn đường" ba chiều, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí khối u, nhận diện các nhánh mạch máu nuôi tổn thương và đánh giá vùng gan đã được điều trị. Nhờ đó, thủ thuật được thực hiện với độ chính xác cao hơn, hướng tới mục tiêu vừa kiểm soát khối u vừa bảo tồn tối đa chức năng gan.

Trong suốt quá trình can thiệp, người bệnh vẫn tỉnh táo, có thể giao tiếp với nhân viên y tế. Sau thủ thuật, bác sĩ tiếp tục theo dõi các triệu chứng như đau, sốt, buồn nôn, chức năng gan và vị trí chọc mạch để xử trí kịp thời nếu cần.

Các chuyên gia cũng lưu ý, TACE không phải là điểm kết thúc của quá trình điều trị ung thư gan. Người bệnh cần tái khám đúng lịch để đánh giá đáp ứng của khối u và chức năng gan. Tùy kết quả theo dõi, bác sĩ có thể chỉ định nút mạch bổ sung hoặc phối hợp thêm các phương pháp điều trị khác nhằm kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những trường hợp nào có thể được chỉ định TACE? - Người mắc ung thư biểu mô tế bào gan không còn chỉ định phẫu thuật hoặc ghép gan. - Khối u còn khu trú chủ yếu trong gan, chưa lan rộng ngoài gan. - Chức năng gan còn tương đối tốt để chịu được can thiệp. - Cần được hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng giai đoạn bệnh.

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