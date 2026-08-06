Cạn ối từ tuần 20, sản phụ giữ được con nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa giữ con thành công cho sản phụ trong tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung kèm thiểu ối nặng khi thai mới 20 tuần tuổi.

Theo đó, sản phụ H.T.H. (36 tuổi, Nghệ An) đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh khi mang thai được 20 tuần 5 ngày. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi chậm tăng trưởng trong tử cung, đồng thời xuất hiện tình trạng thiểu ối nặng.

Trong sản khoa, nước ối đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Đây không chỉ là môi trường bảo vệ thai khỏi các tác động từ bên ngoài mà còn giúp duy trì sự phát triển của phổi, tạo điều kiện cho thai nhi cử động và hạn chế nguy cơ chèn ép dây rốn. Khi lượng nước ối giảm nghiêm trọng, thai có nguy cơ suy dinh dưỡng, biến dạng chi, thiểu sản phổi, suy thai, thậm chí lưu thai nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng thai kỳ có nguy cơ rất cao, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định thực hiện kỹ thuật truyền ối nhằm tạo lại môi trường phát triển thuận lợi cho thai nhi.

Đây là một kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu, đòi hỏi độ chính xác cao và được thực hiện dưới hướng dẫn trực tiếp của siêu âm. Bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng xuyên qua thành bụng và cơ tử cung để đưa vào buồng ối, sau đó truyền một lượng dịch phù hợp nhằm bảo đảm khoang ối sâu nhất đạt từ 2-8 cm.

Việc bổ sung nước ối giúp giảm áp lực chèn ép lên thai nhi, duy trì tuần hoàn máu qua dây rốn, tạo điều kiện cho phổi thai tiếp tục phát triển và cải thiện môi trường sống trong buồng ối. Đồng thời, khi lượng nước ối được phục hồi, bác sĩ cũng có thể đánh giá rõ hơn cấu trúc giải phẫu của thai nhi, qua đó loại trừ các dị tật bẩm sinh vốn rất khó quan sát khi thai bị cạn ối.

Sau ca can thiệp, sản phụ được theo dõi chặt chẽ với sự phối hợp giữa Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh cùng Khoa Sản bệnh. Qua từng lần tái khám, các chỉ số phát triển của thai nhi được đánh giá cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch điều trị phù hợp, với mục tiêu kéo dài thai kỳ đến thời điểm thai đủ trưởng thành.

Nhờ chiến lược điều trị tích cực và theo dõi sát, thai kỳ đã được duy trì thêm gần 17 tuần. Đến tuần thai thứ 37, khi thai nhi đã phát triển đầy đủ, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai. Em bé chào đời an toàn, sức khỏe ổn định. Sau 8 ngày chăm sóc hậu phẫu, cả mẹ và bé đều đủ điều kiện xuất viện.

Thiểu ối nguy hiểm như thế nào? Thiểu ối là tình trạng lượng nước ối thấp hơn bình thường so với tuổi thai. Nếu xảy ra ở giai đoạn sớm của thai kỳ và kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như chậm tăng trưởng trong tử cung, thiểu sản phổi, biến dạng tứ chi, chèn ép dây rốn gây suy thai và tăng nguy cơ lưu thai. Các chuyên gia khuyến cáo, thai phụ cần khám thai đúng lịch để được theo dõi chỉ số nước ối, sự phát triển của thai nhi và phát hiện sớm các bất thường. Khi được chẩn đoán thiểu ối, sản phụ cần tuân thủ hướng dẫn điều trị và tái khám theo lịch hẹn để được theo dõi, can thiệp kịp thời khi cần thiết.

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