Chơi đùa với kính vỡ, bé trai 9 tuổi bị đứt động mạch quay

Theo người nhà, trong lúc vui chơi, bé N.T.L. (9 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) không may bị kính cắt vào vùng cổ tay trái.

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng có vết thương hở sâu ở cổ tay trái. Đáng chú ý, vết thương chảy máu thành tia, kèm theo tình trạng tê bì và hạn chế vận động các ngón tay.

Bác sĩ thăm khám tay bị kính cứa cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BSCKI Kim Sa Quạch, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, đây là những dấu hiệu điển hình gợi ý tổn thương các cấu trúc quan trọng như gân, thần kinh và mạch máu của bàn tay.

Trẻ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tái lập tuần hoàn máu và bảo tồn tối đa chức năng của bàn tay.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận nhiều cấu trúc vùng cổ tay bị tổn thương. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc vết thương, khâu phục hồi các gân gấp bị đứt và nối thần kinh giữa.

Đặc biệt, động mạch quay của bệnh nhi có đường kính chỉ khoảng 2mm. Đây là cấu trúc rất nhỏ, đòi hỏi độ chính xác cao trong thao tác phẫu thuật. Ê-kíp phải sử dụng kính lúp vi phẫu để khâu nối mạch máu, đảm bảo lưu thông tuần hoàn cho bàn tay.

Sau phẫu thuật, toàn bộ các cấu trúc bị tổn thương gồm gân, thần kinh và mạch máu đã được phục hồi. Bệnh nhi ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường và được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại nhi.

Hiện trẻ đã xuất viện và tái khám theo lịch hẹn. Các bác sĩ ghi nhận vết thương tiến triển tốt, chức năng vận động các ngón tay và khả năng cầm nắm đang phục hồi dần.

Vết thương nhỏ có thể để lại hậu quả lớn - Ảnh BVCC

BSCKI Kim Sa Quạch cảnh báo, tai nạn do kính vỡ, dao hoặc các vật sắc nhọn là một trong những nguyên nhân thường gặp gây chấn thương bàn tay ở trẻ em. Nhiều trường hợp vết thương bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong đã gây đứt gân, tổn thương thần kinh hoặc mạch máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu không được xử trí kịp thời.

Phụ huynh cần chủ động loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong môi trường sống, tăng cường giám sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xảy ra tai nạn để được thăm khám, điều trị sớm, góp phần giảm thiểu các biến chứng và di chứng lâu dài”.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi trẻ bị vật sắc nhọn gây thương tích ở bàn tay hoặc cổ tay, đặc biệt trong trường hợp chảy máu nhiều, chảy máu thành tia, tê bì hoặc không thể cử động ngón tay bình thường, phụ huynh không nên chủ quan tự xử trí tại nhà mà cần đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Việc đánh giá và can thiệp kịp thời trong những giờ đầu có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi chức năng vận động, cảm giác cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ về lâu dài.

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