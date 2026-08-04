Nhiều người trẻ khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ khuyến cáo

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nữ bị vỡ áp xe phần phụ gây viêm phúc mạc toàn thể.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ chứa Propanil gây Methemoglobin - tình trạng làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu.
Vết bầm tím ở trẻ có thể là do va quệt khi vui chơi nhưng những vết bầm xuất hiện bất thường có thể là dấu hiệu các bệnh lý về máu cần được phát hiện sớm.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kỹ thuật kéo giãn phức hợp trán – ổ mắt đang được ứng dụng thay thế cho phương pháp đại phẫu cho trẻ mắc dị tật sọ mặt bẩm sinh.
Kỹ thuật cắt rễ thần kinh chọn lọc kết hợp phục hồi chức năng đa chuyên khoa mở thêm cơ hội cải thiện chất lượng sống cho trẻ bại não.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung thành bụng dưới hướng dẫn siêu âm.
Nặng chỉ 9 kg, bé trai người dân tộc Mường bị nọc độc rắn hổ mang phá hủy phần mềm từ bàn chân đến đùi. Nhờ ghép da từ da đầu đã giữ lại đôi chân cho em.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi sau khi bị mảnh tô vỡ cứa sâu, vết thương tiến sát khí quản và các mạch máu lớn.
Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh mới 15 tuổi bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn.