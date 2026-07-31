Ngã nhẹ tưởng chừng không nguy hiểm, trẻ gặp chấn thương lách độ III

Hình ảnh camera gia đình ghi lại cho thấy trẻ bước hụt từ bậc hè xuống sân và bị ngã. Sau tai nạn, trẻ không khóc nhiều, vẫn tự đứng dậy, đi lại bình thường nên người nhà cho rằng chỉ bị va chạm nhẹ và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, trẻ bắt đầu đau nhiều vùng bụng, mệt mỏi hơn bình thường. Nhận thấy những biểu hiện bất thường, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy trẻ bị chấn thương lách độ III kèm tổn thương nông vùng ngực.

May mắn, tổn thương chưa đến mức phải phẫu thuật. Bệnh nhi được điều trị nội khoa, theo dõi sát diễn biến và chăm sóc bảo tồn. Sau một tuần điều trị, sức khỏe trẻ ổn định và được xuất viện.

Cú ngã nhẹ khiến trẻ chấn thương lách độ III - Ảnh cắt từ video gia đình cung cấp

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cơ thể trẻ em còn non nớt, thành bụng mỏng, hệ cơ bảo vệ các cơ quan trong ổ bụng chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, chỉ một cú ngã hoặc va đập tưởng chừng không quá nghiêm trọng cũng có thể gây tổn thương các tạng như gan, lách hoặc thận.

Điều đáng lo ngại là những tổn thương này nhiều khi không biểu hiện rõ ngay sau chấn thương. Trẻ vẫn có thể đi lại, vui chơi hoặc chỉ than đau nhẹ, khiến gia đình dễ lầm tưởng không có vấn đề nghiêm trọng.

Sau vài giờ, khi tình trạng chảy máu hoặc tổn thương tiến triển, trẻ mới xuất hiện các triệu chứng như đau bụng tăng dần, mệt mỏi, da tái, vã mồ hôi hoặc lừ đừ. Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám y tế khẩn cấp.

Các chuyên gia khuyến cáo, sau khi trẻ bị ngã hoặc va đập mạnh, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ trong vòng 24–48 giờ, ngay cả khi trẻ vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường.

Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau bụng tăng dần hoặc đau dữ dội, da xanh tái, mệt lả, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn nhiều, chóng mặt, li bì, khó đánh thức, khó thở, đau tức ngực hoặc bụng chướng, đau khi chạm vào, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay.

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