Nền tảng giả lập mua sắm tại Hàn Quốc giúp kiểm soát cảm xúc tiêu cực

Thức ăn không bao giờ đến

Đến giờ ăn tối, nhưng những món ăn trong trong tủ lạnh chẳng mấy hấp dẫn. Thế là các Gen Z lười biếng mở một ứng dụng để xem có gì hấp dẫn. Có đủ các lựa chọn ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới được bán trên các ứng dụng.

Rồi sau đó, người dùng chọn một món hấp dẫn và ngồi xem ứng dụng theo dõi hành trình của người giao hàng. Nhưng cuối cùng, người đó vẫn phải ăn mì gói hoặc đi nấu món gì đó bởi vì sẽ chẳng có món ăn nào thực sự xuất hiện trước cửa nhà.

Trên Food Never Comes, bạn thậm chí có thể theo dõi người giao hàng giả được giao nhiệm vụ chuyển đơn ‘hàng’ của bạn.

Người dùng không bị lừa đảo, cũng không bị ai lấy mất đơn hàng. Việc bữa ăn này không bao giờ thành hiện thực chính là mục đích của ứng dụng.

Ứng dụng này, với cái tên mang phong cách Ronseal là Food Never Comes (Thức ăn không bao giờ đến), là một trong số các nền tảng được gọi là “dopamine sites” (trang web dopamine), xuất phát từ Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng đặt đồ ăn mang về, các nền tảng như Dopahaul và PeykMart còn được thiết kế để giả lập trải nghiệm mua sắm trực tuyến mà không cần chi tiền; bạn thậm chí có thể theo dõi các đơn hàng tưởng tượng sau khi “mua” chúng.

Mục tiêu của các nền tảng này là mang lại cảm giác phấn khích khi nhấn “thêm vào giỏ hàng”, mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.

Liều dopamine cho người cứ buồn là mua

Rất nhiều người trẻ hiện tại đang gặp phải triệu chứng mua sắm bất chấp khi gặp phải căng thẳng, buồn bã, hay bất cứ tình trạng tâm lý nào gọi là Doom Spending.

Nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Tesco cho thấy 18% người trưởng thành chi tiêu bốc đồng khi đối mặt với các tin tức tiêu cực và bài đăng trên mạng xã hội gây nản lòng; tỷ lệ này phổ biến nhất ở các thế hệ trẻ, với 37% Gen Z và 25% Millennials được khảo sát thừa nhận điều đó.

37% Gen Z và 25% Millennials thừa nhận chi tiêu bốc đồng vì tâm trạng tiêu cực.

Dopamine, chất dẫn truyền thần kinh giúp hưng phấn được giải phóng mỗi khi bạn làm điều gì đó thú vị; ví dụ, sử dụng mạng xã hội mang lại những “liều” dopamine đều đặn, khiến ta muốn quay lại nhiều lần.

Chúng ta cũng có thể “kích hoạt dopamine thông qua sự mong đợi hoặc kỳ vọng về một sự kiện hay trải nghiệm, không chỉ khi thực sự trải nghiệm nó”, nhà tâm lý trị liệu kiêm tác giả Eloise Skinner giải thích. “Khi não bộ dự đoán một kết quả dễ chịu, nó sẽ kích hoạt giải phóng dopamine và điều này cũng liên quan đến việc củng cố hành vi, khiến chúng ta có xu hướng lặp lại những hành động mang lại cảm giác dễ chịu này”.

Những nền tảng mua sắm giả lập này, theo Skinner, vận hành quá trình đó mà không bao giờ mang lại phần thưởng cuối cùng. Và vì chúng được thiết kế mà không có hậu quả thực sự nào, chúng ta cũng không nhất thiết cảm thấy thất vọng khi sản phẩm không bao giờ đến (nếu có, cảm giác phấn khích sẽ “biến mất”).

Thay vào đó, cảm giác không có hậu quả có thể mang lại cho chúng ta cảm giác tự do, chủ động và kiểm soát hoặc giúp thoát ly thực tại, điều này có thể rất cần thiết với những thế hệ cảm thấy cuộc sống căng thẳng và quá tải.

Về cơ bản, Skinner nhận định, nó không khác gì việc đi dạo ngắm hàng hóa ngoài cửa hiệu, điều mà nhiều người thường làm để cảm thấy hứng thú hoặc mới mẻ mà không phải chịu hậu quả tài chính nào.

Trên Food Never Comes, mỗi món đều có “giá”, kèm phí giao hàng giả và thậm chí cả thuế giả, tăng thêm phần chân thực.

Việc sử dụng ứng dụng cho thấy, nhiều khi người ta nghĩ đến việc đặt đồ ăn mang về, thực ra họ không thực sự khao khát món nào cả, họ chỉ đang chán và nghịch điện thoại để tìm cảm giác phấn khích.

Việc mua những món linh tinh không cần thiết mới là cái bẫy chi tiêu lớn nhất đối với giới trẻ, nên họ thực sự cần một sự xao nhãng miễn phí ở đây.

Dopahaul cung cấp đủ loại sản phẩm – nhưng không cái nào thực sự tồn tại (Dopahaul)

Giao diện của Dopahaul quá giống các sàn thương mại điện tử lớn như Temu và AliExpress. Chúng có đầy các món mà bạn muốn thêm vào tủ đồ từ đôi bốt da cao đến đầu gối hay giày hiệu, túi hiệu để cơn thèm mua sắm được giải tỏa.

Theo thông tin trên trang, có những bộ quần áo ngớ ngẩn đã được “bán” 28.900 lần. Có lẽ các “tín đồ mua sắm” có những suy nghĩ kỳ lạ mà không phải ai cũng hiểu. Điều này càng khắc họa thêm việc người ta mua sắm lắm lúc chả liên quan gì đến việc họ có cần nó hay không.

Lowri Walsh, nhà tâm lý trị liệu kiêm giảng viên danh dự tại Đại học Lancashire (Anh) khuyên, nếu ai đó có xu hướng chi tiêu quá mức như một cách đối phó với cảm xúc tiêu cực, các trang web như thế này “có thể giúp giảm hậu quả trong ngắn hạn và giúp họ ổn định.

Nhưng bà cũng lo ngại rằng đây chỉ là một sự xao nhãng kỹ thuật số nữa khiến chúng ta rời xa cuộc sống thực.

Đừng mua sắm chỉ để giảm stress.