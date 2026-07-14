Tăng huyết áp ở trẻ em gia tăng, nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu

Theo BS.CK1 Lê Triệu Khải, Khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2, việc chẩn đoán tăng huyết áp ở trẻ em không thể áp dụng cùng tiêu chuẩn như ở người trưởng thành.

Huyết áp của trẻ thay đổi theo tuổi, giới tính và chiều cao. Vì vậy, kết quả đo cần được đối chiếu với các bảng chuẩn huyết áp chuyên biệt theo từng nhóm tuổi để xác định trẻ có bị tăng huyết áp hay không.

Một điểm khác biệt quan trọng là ở người lớn, phần lớn trường hợp thuộc nhóm tăng huyết áp nguyên phát, tức không xác định được nguyên nhân cụ thể. Trong khi đó, ở trẻ em, ngoài tăng huyết áp nguyên phát còn có tỷ lệ đáng kể tăng huyết áp thứ phát do một bệnh lý hoặc yếu tố khác gây nên.

Nếu phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, nhiều trường hợp tăng huyết áp thứ phát có thể cải thiện đáng kể, thậm chí khỏi hoàn toàn.

Thăm khám cho bệnh nhi tại BV - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Khải, các nguyên nhân thứ phát thường gặp gây tăng huyết áp ở trẻ gồm bệnh lý thận, bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết, tác dụng của một số loại thuốc, phơi nhiễm độc chất, u sợi thần kinh và các bất thường di truyền hoặc liên quan đến gen.

Đáng chú ý, cùng với xu hướng gia tăng thừa cân, béo phì ở trẻ em, các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường và tăng huyết áp nguyên phát cũng đang tăng lên rõ rệt.

Theo chuyên gia, điều trị tăng huyết áp ở trẻ không chỉ dựa vào thuốc mà còn đòi hỏi thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng và sự tuân thủ điều trị lâu dài.

BS.CK1 Lê Triệu Khải cảnh báo, tăng huyết áp ở trẻ em có thể gây ra cả biến chứng cấp tính và mạn tính, trong đó các biến chứng cấp tính thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh đã trở nặng.

Trẻ có thể phải nhập viện cấp cứu với bệnh não do tăng huyết áp, biểu hiện bằng co giật, lơ mơ hoặc hôn mê. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây suy tim cấp, phù gai thị, xuất huyết võng mạc hoặc tổn thương thận cấp.

Nếu tăng huyết áp kéo dài trong nhiều năm mà không được kiểm soát, trẻ có nguy cơ đối mặt với những biến chứng tương tự người lớn như bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ và bệnh thận giai đoạn cuối.

Để chẩn đoán tăng huyết áp, trẻ cần được đo huyết áp đúng kỹ thuật và kết quả phải được so sánh với bảng chỉ số huyết áp theo tuổi, giới tính và chiều cao.

Những trường hợp có chỉ số huyết áp vượt ngưỡng bình thường cần được khám tại các cơ sở y tế chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Đối với trẻ đã được chẩn đoán mắc tăng huyết áp, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, co giật, lơ mơ, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Điều trị càng sớm thì khả năng kiểm soát bệnh càng tốt, đồng thời giúp giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm về tim mạch, não và thận.

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