Đừng chủ quan với vết bầm vô cớ ở trẻ, có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm

BS.CKII Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thực tế tiếp nhận khám cho thấy nhiều gia đình chủ quan khi thấy trẻ xuất hiện các vết bầm, cho rằng con chỉ bị ngã nhẹ.

Đến khi các vết bầm xuất hiện ngày càng nhiều, lan rộng hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường khác mới đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Khi đó, xét nghiệm máu có thể phát hiện những bệnh lý nguy hiểm liên quan đến rối loạn đông máu hoặc bệnh huyết học.

Không nên chủ quan với các vết bầm tím không rõ nguyên nhân - Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo BS Nguyễn Đình Văn, phụ huynh có thể dựa vào một số đặc điểm để bước đầu nhận biết.

Vết bầm do va quệt thường lành tính: Những vết bầm sinh lý thường có nguyên nhân rõ ràng sau khi trẻ té ngã hoặc va chạm trong lúc vui chơi. Chúng thường xuất hiện ở các vị trí dễ bị tác động như đầu gối, cẳng chân, khuỷu tay hoặc trán.

Các vết bầm này sẽ diễn tiến theo quy luật tự nhiên: đổi màu từ đỏ sang tím sẫm, sau đó chuyển xanh, vàng rồi mờ dần và biến mất hoàn toàn trong khoảng 1-2 tuần.

Đáng chú ý, trẻ vẫn ăn uống bình thường, vui chơi, không sốt, không mệt mỏi và không có biểu hiện bất thường nào khác.

Những dấu hiệu cần đưa trẻ đi xét nghiệm máu: Ngược lại, nếu vết bầm xuất hiện không rõ nguyên nhân hoặc có những biểu hiện bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm máu.

- Vết bầm xuất hiện vô cớ, không liên quan đến va chạm, đặc biệt ở những vị trí ít bị tác động như đùi, bắp tay, lưng, bụng hoặc vùng cổ.

- Có nhiều vết bầm xuất hiện cùng lúc hoặc vết bầm mới liên tục xuất hiện khi các vết cũ chưa tan.

- Kèm các biểu hiện xuất huyết khác như chảy máu cam kéo dài, chảy máu chân răng khi đánh răng hoặc xuất hiện nhiều nốt xuất huyết nhỏ li ti dưới da.

- Trẻ xanh xao, mệt mỏi, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, sụt cân hoặc thường xuyên đau nhức xương, khớp, nhất là về đêm.

Đây có thể là những dấu hiệu gợi ý tình trạng giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu hoặc một số bệnh lý huyết học cần được chẩn đoán sớm để điều trị kịp thời.

BS Nguyễn Đình Văn khuyến cáo, khi nhận thấy các dấu hiệu kể trên, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc huyết học để được thăm khám. Bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết, trong đó có công thức máu và đánh giá số lượng tiểu cầu cùng các chỉ số liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây bầm tím.

Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn nếu trẻ mắc các bệnh lý về máu, đồng thời tránh bỏ sót những trường hợp nguy hiểm.

Chỉ có khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm máu mới giúp xác định chính xác nguyên nhân gây bầm tím. Cha mẹ không nên tự ý chẩn đoán hoặc điều trị tại nhà.

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