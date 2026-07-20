Sốt 5 ngày, bé gái 2 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn vì căn bệnh dễ bỏ sót

Theo người nhà, bệnh nhi 24 tháng tuổi (Lào Cai) sốt liên tục trong 5 ngày, kèm đi ngoài phân lỏng một ngày trước khi nhập viện.

Khi vào viện, trẻ trong tình trạng lừ đừ, da tái, các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn rất nặng. Trong quá trình thăm khám toàn thân, các bác sĩ phát hiện một tổn thương dạng vết đốt ở vùng bụng. Đây là vết loét đặc trưng của bệnh sốt mò.

Ngay sau đó, trẻ được xác định bị sốc nhiễm khuẩn do sốt mò và lập tức được kích hoạt quy trình hồi sức tích cực.

Phát hiện bệnh nhờ vết đốt mò - Ảnh BVCC

Do diễn biến bệnh rất nặng, ê-kíp điều trị nhanh chóng đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh cùng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu và theo dõi liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Nhờ được chẩn đoán đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 24 giờ, trẻ đã ngừng được thuốc vận mạch. 3 ngày tiếp theo, bệnh nhi cai được máy thở.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, sức khỏe trẻ ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết, sốt mò là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây sang người qua vết đốt của ấu trùng mò. Bệnh thường gặp tại các khu vực có nhiều bụi rậm, nương rẫy, đồi núi hoặc nơi có thảm thực vật rậm rạp.

Triệu chứng ban đầu thường là sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, nổi hạch... nên rất dễ nhầm với nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, dấu hiệu đặc trưng có giá trị gợi ý là vết loét nhỏ màu đen hoặc đóng mày tại vị trí ấu trùng mò đốt. Do vết loét thường không đau, không ngứa nên dễ bị bỏ sót nếu không được khám kỹ.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, sốt mò có thể tiến triển nhanh, gây nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, viêm phổi, viêm cơ tim, tổn thương gan, thận và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Việc kiểm tra kỹ toàn thân nhằm phát hiện các vết loét trên da có ý nghĩa rất quan trọng trong chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và các biến chứng đe dọa tính mạng.