Mang thai sớm sau sinh mổ, sản phụ vỡ tử cung, thai lưu trong ổ bụng

Bệnh nhân L.T.H. (31 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang thai lần thứ ba, có tiền sử sinh mổ hai lần vào các năm 2020 và 2025.

Theo các bác sĩ, do kinh nguyệt không đều và không chủ động theo dõi sức khỏe sinh sản, chị H. mang thai trở lại khi khoảng cách từ lần sinh mổ gần nhất mới khoảng 12 tháng. Đây là khoảng thời gian quá ngắn để sẹo mổ trên tử cung hồi phục hoàn toàn, làm tăng đáng kể nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung trong thai kỳ.

Trước khi nhập viện, sản phụ xuất hiện những cơn đau quặn vùng hạ vị kèm ra máu đỏ tươi âm đạo. Kết quả siêu âm cho thấy buồng tử cung hoàn toàn trống. Thai nhi khoảng 22 tuần tuổi, nặng khoảng 500g đã mất tim thai và nằm hoàn toàn trong ổ bụng, ngay phía trên tử cung. Sản phụ đồng thời rơi vào tình trạng thiếu máu nặng.

Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Từ các kết quả thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ tử cung trên nền hai lần sinh mổ cũ, khiến thai lưu trong ổ bụng. Đây là một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Song song với hồi sức tích cực và truyền máu, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tổn thương rất nặng. Mặt trước tử cung tại vị trí sẹo mổ cũ có đường rách phức tạp dài khoảng 7cm, vết rách lan rộng tới dây chằng rộng bên phải. Trong ổ bụng và buồng tử cung có nhiều máu tươi cùng máu cục.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy thai lưu ra khỏi ổ bụng, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tử cung. Dù tổn thương phức tạp, ê-kíp vẫn bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ, góp phần giữ gìn khả năng sinh sản trong tương lai.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe sản phụ ổn định và được xuất viện.

Từ trường hợp trên, BSCKI Trần Văn Bảo, Trưởng khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo, mang thai quá sớm sau sinh mổ là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung, đặc biệt khi thai phát triển lớn và áp lực lên sẹo mổ ngày càng tăng.

Theo BSCKI Trần Văn Bảo, khoảng cách an toàn nhất giữa hai lần mang thai đối với phụ nữ có sẹo mổ lấy thai là tối thiểu từ 18 đến 24 tháng. Khoảng thời gian này giúp sẹo mổ có đủ điều kiện lành chắc, giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ tiếp theo.

Bác sĩ cũng lưu ý, phụ nữ có tiền sử sinh mổ cần được quản lý thai nghén tại các cơ sở chuyên khoa và tuân thủ đầy đủ lịch khám thai định kỳ. Việc theo dõi sát sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường liên quan đến sẹo mổ cũ cũng như sự phát triển của thai nhi.

Khi mang thai trên nền tử cung có sẹo mổ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau nhói vùng sẹo mổ cũ, ra máu âm đạo dù ít hay nhiều, giảm cử động thai hoặc đau bụng bất thường, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến tình trạng diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

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