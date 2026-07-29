Đau hạ vị kéo dài, người phụ nữ vỡ áp xe phần phụ, mủ tràn ổ bụng

Bệnh nhân B.T.H. (48 tuổi, trú tại Nghệ An) có tiền sử vòng tránh thai trong 9 năm và đã trải qua hai lần mổ lấy thai.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau quặn vùng hạ vị, sốt cao kèm rét run. Sau khi được tháo dụng cụ tử cung và điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng triệu chứng không cải thiện, cơn đau ngày càng tăng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối áp xe phần phụ ở cả hai bên, trong đó khối bên trái kích thước 5×4×5 cm, khối bên phải 8×7×8 cm.

Ngoài ra, ổ bụng có nhiều dịch tụ vùng hạ vị, lan dọc hai rãnh đại tràng, dưới gan và giữa các quai ruột. Kết quả đánh giá còn ghi nhận tình trạng thâm nhiễm mỡ lan rộng vùng bụng - chậu, tràn dịch màng phổi và đông đặc thùy dưới hai phổi. Nhận định đây là tình trạng nhiễm trùng nặng, diễn biến nhanh, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu ngay.

BSCKII Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa Phụ ngoại, người trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật, cho biết trong quá trình can thiệp, ê-kíp ghi nhận khối áp xe phần phụ đã vỡ, dịch mủ lan tràn toàn bộ vùng tiểu khung và ổ bụng, gây viêm phúc mạc.

Do bệnh nhân từng trải qua hai lần phẫu thuật lấy thai nên các quai ruột, mạc nối và phần phụ dính chặt, che lấp phẫu trường, khiến việc bóc tách và xử trí trở nên khó khăn hơn.

Các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính tỉ mỉ, cắt bỏ hai vòi tử cung, bóc tách toàn bộ ổ áp xe, đồng thời hút sạch lượng lớn dịch mủ trong ổ bụng. Sau đó, toàn bộ ổ bụng được rửa sạch nhằm loại bỏ tối đa nguồn nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn cho các cơ quan lân cận.

Theo các bác sĩ, nếu người bệnh không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng vỡ áp xe kèm mủ lan rộng trong ổ bụng có thể nhanh chóng dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và đe dọa tính mạng.

Sau 12 ngày điều trị hậu phẫu tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, hết sốt, bụng mềm, các chỉ số lâm sàng ổn định và được xuất viện.

Từ trường hợp trên, BSCKII Nguyễn Xuân Chung cảnh báo, phụ nữ không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ vị kéo dài, sốt, rét run, khí hư bất thường hoặc đau tăng dần sau điều trị; Đau khi quan hệ tình dục hoặc khi vận động; Đau bụng kèm sốt không đáp ứng điều trị thông thường.

Đây có thể là những triệu chứng cảnh báo tình trạng viêm nhiễm phụ khoa đã diễn tiến nặng và cần được khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sớm, tránh nguy cơ vỡ áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, việc khám phụ khoa định kỳ, điều trị dứt điểm các bệnh lý viêm nhiễm đường sinh dục và tuân thủ hướng dẫn theo dõi đối với phụ nữ đặt dụng cụ tử cung là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ hình thành áp xe phần phụ cũng như phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.

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