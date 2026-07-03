Trẻ 9 tuổi nuốt phải mắc cài niềng răng khi ăn cơm

Theo thông tin từ gia đình, trong bữa ăn, mắc cài chỉnh nha của bé bất ngờ bong ra và bị nuốt vào đường tiêu hóa mà gia đình không kịp phát hiện. Sau đó, trẻ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật kim loại sắc nhọn có chiều dài hơn 4cm đang nằm trong dạ dày. Đây là loại dị vật có nguy cơ cao gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, dẫn đến trầy xước, chảy máu, thậm chí thủng dạ dày hoặc ruột nếu tiếp tục di chuyển trong ống tiêu hóa.

Trước nguy cơ biến chứng, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa đã nhanh chóng chỉ định nội soi cấp cứu. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, dị vật được gắp ra thành công, trẻ an toàn và không ghi nhận biến chứng sau thủ thuật.

Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện nhi Hải Phòng cho biết, dụng cụ chỉnh nha như mắc cài, dây cung hay các chi tiết kim loại khác có kích thước nhỏ nhưng thường có cạnh sắc hoặc đầu nhọn. Khi bị nuốt vào đường tiêu hóa, những dị vật này có thể mắc lại ở thực quản, dạ dày hoặc ruột, gây tổn thương niêm mạc, xuất huyết và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến thủng đường tiêu hóa.

Nguy cơ càng tăng nếu dị vật có chiều dài lớn, đầu nhọn hoặc người bệnh không được phát hiện và xử trí sớm. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải khí cụ chỉnh nha, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chụp X-quang và theo dõi hoặc can thiệp khi cần thiết.

Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự gây nôn hoặc cố lấy dị vật tại nhà vì có thể khiến dị vật di chuyển, làm tăng nguy cơ gây tổn thương thực quản và đường tiêu hóa.

Để hạn chế nguy cơ nuốt phải khí cụ chỉnh nha, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và trẻ cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa trong quá trình niềng răng.

Trẻ đang chỉnh nha nên hạn chế ăn các loại thực phẩm quá cứng hoặc quá dai vì có thể làm bung mắc cài hoặc biến dạng dây cung. Đồng thời, cần tái khám đúng lịch để bác sĩ kiểm tra độ chắc chắn của mắc cài và tình trạng của toàn bộ hệ thống chỉnh nha.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân được khám chữa bệnh định kỳ miễn phí 350.000 đồng/lượt: