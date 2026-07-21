Liệt nửa người, cụ ông 68 tuổi thoát đột quỵ nhờ đến viện trong giờ vàng

Bệnh nhân Đ.V.B. (68 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), có tiền sử tăng huyết áp và từng bị tai biến mạch máu não. Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông đột ngột xuất hiện tình trạng liệt hoàn toàn nửa người trái, nói khó. Nhận thấy các biểu hiện bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Đơn nguyên Cấp cứu, Bệnh viện Bãi Cháy.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng tăng huyết áp cấp cứu với huyết áp 225/140 mmHg, nói khó, liệt hoàn toàn nửa người trái (cơ lực 0/5). Thang điểm đánh giá mức độ nặng đột quỵ NIHSS là 13 điểm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch não (CTA) không phát hiện chảy máu não.

Ngay lập tức, người bệnh được kiểm soát huyết áp và chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết theo đúng phác đồ chuyên môn.

Sau khoảng một giờ theo dõi, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng liệt nửa người trái và nói khó gần như hồi phục hoàn toàn. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị, theo dõi và tập phục hồi chức năng.

Theo các bác sĩ, trường hợp này một lần nữa cho thấy ý nghĩa sống còn của việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu trong thời gian ngắn nhất.

Kiểm tra bệnh nhân sau điều trị thuốc tiêu sợi huyết - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Đơn nguyên Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, nhồi máu não cấp xảy ra khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn, khiến tế bào não thiếu oxy và nhanh chóng bị tổn thương.

Mỗi phút trôi qua khi não không được tái tưới máu, hàng triệu tế bào thần kinh sẽ mất đi. Điều trị càng sớm thì khả năng cứu vùng não còn có thể hồi phục càng cao, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng tàn phế.

Thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch có tác dụng làm tan cục máu đông gây tắc mạch não, khôi phục dòng máu đến vùng não bị thiếu máu. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào thời gian đưa người bệnh đến viện.

Theo bác sĩ Nghĩa, thuốc tiêu sợi huyết Alteplase đạt hiệu quả tối ưu đối với bệnh nhân nhồi máu não cấp nếu được sử dụng trong vòng 4,5 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên của đột quỵ. Vì vậy, thời gian chính là yếu tố quyết định cơ hội cứu sống và phục hồi chức năng cho người bệnh.

Lưu ý: Không tự ý xoa bóp, cạo gió, châm cứu, bấm huyệt hoặc cho người bệnh dùng thuốc tại nhà. Những biện pháp này không điều trị được đột quỵ, đồng thời làm mất "thời gian vàng", khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội tái thông mạch máu não.