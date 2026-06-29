Đứt rời trực tràng sau mổ trĩ và áp xe hậu môn, người đàn ông thoát nguy kịch

Nam bệnh nhân 42 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng.

Trước đó khoảng 7-10 ngày, người bệnh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng diễn biến ngày càng nặng với tổn thương lan rộng nên gia đình quyết định xin chuyển lên tuyến chuyên sâu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị đứt rời trực tràng - một tổn thương rất hiếm gặp, buộc ê-kíp phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, đây là dạng tổn thương chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam. Trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể, do đó toàn bộ chiến lược xử trí được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chuyên môn, quá trình hội chẩn và đánh giá trực tiếp thương tổn trong mổ.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ đã tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời để bảo vệ vùng tổn thương, đồng thời nỗ lực bảo tồn hậu môn tự nhiên cho người bệnh.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, người bệnh vẫn sẽ phải trải qua khoảng 3-4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi chức năng hậu môn tự nhiên.

Hiện tại bệnh nhân ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường - Ảnh BVCC

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo, người dân nên khám và điều trị các bệnh lý hậu môn - trực tràng tại các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa sâu.

Không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc tự can thiệp vùng hậu môn tại nhà vì có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng hoặc phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Nếu sau phẫu thuật xuất hiện các dấu hiệu bất thường hoặc biến chứng, cần nhanh chóng chuyển đến bệnh viện chuyên sâu để được xử trí kịp thời.

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