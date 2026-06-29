Kỹ thuật định vị hiện đại giúp phát hiện, xử lý tổn thương vú siêu nhỏ

Hiện nay, các kỹ thuật định vị tổn thương vú không sờ thấy trên lâm sàng được chia thành hai nhóm chính gồm định vị có dây và định vị không dây. Mỗi phương pháp có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng điều kiện chuyên môn và trang thiết bị.

Trong lúc mổ các phẫu thuật viên sử dụng đầu dò xác định chính xác khối u đến từng milimet để lấy trọn tổn thương mà không ảnh hưởng đến vùng mô vú lành xung quanh - Ảnh BVCC

Định vị có dây: Phương pháp kinh điển vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ. Dưới hướng dẫn của siêu âm, X-quang hoặc cộng hưởng từ tuyến vú, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đưa một kim chuyên dụng vào đúng vị trí tổn thương, sau đó luồn sợi dây có đầu móc cố định trong mô vú.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ dựa vào đường đi của dây để xác định vị trí tổn thương cần cắt bỏ.

Ưu điểm của phương pháp là kỹ thuật tương đối đơn giản, chi phí hợp lý và hiệu quả đã được chứng minh qua nhiều năm ứng dụng. Tuy nhiên, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu do dây nằm ngoài cơ thể, đồng thời vẫn tồn tại nguy cơ dây bị di lệch, ảnh hưởng đến quá trình định vị.

Chính xác đến từng mm là ưu điểm vượt trội của định vị không dây phát hiện sớm tổn thương vú - Ảnh BVCC

Định vị không dây: Bước tiến trong phẫu thuật bảo tồn tuyến vú. Kỹ thuật này sử dụng một thiết bị đánh dấu nhỏ đặt trực tiếp vào vị trí tổn thương dưới hướng dẫn của siêu âm, X-quang hoặc cộng hưởng từ. Thiết bị có thể được đặt trước phẫu thuật nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh và không có bộ phận nào nằm ngoài da.

Trong khi phẫu thuật, bác sĩ sử dụng đầu dò chuyên dụng để xác định chính xác vị trí tổn thương đến từng milimét, từ đó lấy trọn khối tổn thương nhưng vẫn hạn chế tối đa việc cắt bỏ mô tuyến vú lành xung quanh.

Một trong những công nghệ định vị không dây đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới là SAVI SCOUT. Công nghệ này sử dụng radar điện từ với một bộ phản xạ tín hiệu được đặt tại vị trí tổn thương.

Ưu điểm của SAVI SCOUT là không sử dụng phóng xạ, ít bị ảnh hưởng bởi các dụng cụ kim loại trong phòng mổ và cho phép phẫu thuật viên định vị chính xác tổn thương trong suốt quá trình can thiệp.

"Phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả điều trị, việc định vị chính xác các tổn thương rất nhỏ trước phẫu thuật giữ vai trò không kém phần quan trọng, giúp can thiệp đúng vị trí, hạn chế tổn thương mô lành và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh", các chuyên gia bệnh viện K nhấn mạnh.

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