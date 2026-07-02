Đau lưng kéo dài, người phụ nữ phát hiện u trung thất chèn ép thần kinh

Cho rằng những cơn đau lưng âm ỉ là biểu hiện của bệnh lý cột sống do tuổi tác, bà H. (70 tuổi) đã tự theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, sau khoảng một tuần, tình trạng đau ngày càng tăng, kéo dài liên tục, kèm cảm giác tức ngực và không có dấu hiệu thuyên giảm khiến bà quyết định đi khám.

Qua kết quả chụp CT ngực, các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước khoảng 31 × 30 mm nằm ở trung thất sau – khoang nằm sâu trong lồng ngực, sát cột sống ngực. Hình ảnh cho thấy khối u chèn ép lỗ liên hợp thần kinh và bám sát nhiều cấu trúc quan trọng. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến u thần kinh Schwannoma, một khối u lành tính phát triển từ bao dây thần kinh.

Ê kíp tiến hành bóc tách khối u - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm, Chuyên khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, điều khiến ca bệnh trở nên phức tạp không phải kích thước của khối u trung thất sau mà là vị trí của nó.

Khối u nằm trong không gian rất hẹp, sát cột sống, gần các dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Vì vậy, phẫu thuật viên phải bóc tách cực kỳ tỉ mỉ để lấy trọn khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa các cấu trúc xung quanh."

Theo các bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, làm tăng mức độ chèn ép thần kinh, gây đau nhiều hơn, hạn chế vận động, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thần kinh về lâu dài.

Ê- kíp gây mê cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã bóc tách thành công toàn bộ khối u trong chưa đầy 30 phút, đồng thời bảo tồn các cấu trúc thần kinh và mạch máu lân cận.

Các bác sĩ khuyến cáo, đau lưng hoặc đau ngực kéo dài không phải lúc nào cũng do bệnh lý xương khớp. Người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài. Việc thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa khi triệu chứng dai dẳng sẽ giúp phát hiện sớm những bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có các khối u trung thất nằm sâu trong lồng ngực, từ đó tăng hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh.

Trường hợp đau lưng cần đi khám - Đau lưng hoặc đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân. - Triệu chứng tái phát nhiều lần hoặc tăng dần theo thời gian. - Điều trị thông thường nhưng không cải thiện. - Đau kèm tức ngực, tê bì hoặc hạn chế vận động.

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