Từ cột mốc 1 triệu xe xuất xưởng: VinFast đã đưa xe máy điện thành một phần

Dấu mốc này không chỉ khẳng định tốc độ phát triển của thương hiệu Việt, mà còn cho thấy xe máy điện VinFast đang trở thành một phần quan trọng trong đời sống người Việt.

1 triệu xe và hành trình thay đổi định kiến về xe máy điện

Tháng 11/2018, VinFast chính thức ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên - VinFast Klara, mở ra một hướng đi mới cho thị trường xe hai bánh tại Việt Nam. Ở thời điểm đó, xe máy điện vẫn là khái niệm tương đối mới, thường gắn với hình ảnh những mẫu xe không có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng kém và hậu mãi gần như bằng 0.

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Tuy nhiên, sau gần 8 năm, bức tranh thị trường đã thay đổi mạnh mẽ. Cột mốc 1 triệu xe máy điện VinFast cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong thói quen lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng.

Theo giới chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng giúp VinFast nhanh chóng mở rộng thị phần và được người dùng đón nhận là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Tính từ mẫu Klara đầu tiên đến nay, hãng đã phát triển gần 15 dòng xe máy điện với hơn 30 phiên bản khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Cụ thể, ở nhóm khách hàng trẻ, hãng phát triển các mẫu xe nhỏ gọn, dễ sử dụng, không yêu cầu bằng lái như Ludo, Impes, Tempest, Motio (hiện đã dừng sản xuất), cùng những dòng xe mới như Zgoo, Flazz, Amio. Với nhóm người dùng phổ thông cần một phương tiện di chuyển hằng ngày bền bỉ, tiết kiệm, VinFast có các lựa chọn như Evo, Feliz, Klara hay Vero X. Trong khi đó, phân khúc cao cấp được đáp ứng bởi những mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ như Vento, Theon hay Viper. Ngoài ra, theo kế hoạch, trong năm 2027, VinFast cũng sẽ ra mắt thêm dòng mô tô thể thao điện với 4 mẫu xe đầu tiên.

Theo đánh giá của chuyên gia xe Việt Anh (kênh Tipcar), chiến lược sản phẩm rộng đã tạo nên lợi thế lớn cho VinFast trong quá trình phổ cập xe điện. Chuyên gia này cho rằng, với một thị trường có nhu cầu sử dụng đa dạng như Việt Nam, việc sở hữu nhiều lựa chọn giúp VinFast dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn thay vì chỉ cạnh tranh trong một phân khúc nhất định.

Song song với việc mở rộng dải sản phẩm, theo vị chuyên gia, VinFast cũng tạo nên bước tiến lớn về công nghệ. Từ những mẫu xe sử dụng ắc-quy chì, hiện nay, công nghệ pin LFP với độ bền cao, độ an toàn vượt trội đã được trang bị trên toàn bộ dải sản phẩm xe máy điện.

Đặc biệt, VinFast còn phát triển các giải pháp năng lượng linh hoạt để phù hợp với nhiều thói quen sử dụng khác nhau. Bên cạnh các mẫu xe dùng pin cố định, hãng tiên phong đưa ra dòng xe 2 pin tháo lắp linh hoạt để sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm như Evo Grand, Feliz II, Viper…

“Thành công của VinFast đến từ việc hãng xây dựng cả một hệ sinh thái sản phẩm với nhiều lựa chọn về kiểu dáng, tính năng và phương thức tiếp năng lượng, giúp người dùng dễ dàng tìm được chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình”, một chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, xe máy tổng kết.

Hậu mãi 5 sao và hạ tầng hoàn chỉnh giúp khách hàng yên tâm gắn bó

Không chỉ mang đến những mẫu xe đa dạng và chất lượng, VinFast còn xây dựng mạng lưới phân phối và dịch vụ giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài. VinFast hiện có gần 750 điểm phân phối chính hãng trên toàn quốc, giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm, bảo dưỡng và sửa chữa xe khi cần.

“Với mạng lưới đại lý rộng khắp và sự xuất hiện của các showroom EV-Zone với trải nghiệm cao cấp, VinFast cho thấy họ đang đảm bảo và cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong quá trình chuyển đổi phương tiện xanh”, reviewer của kênh Xe điện Mạnh Phát nhận định.

Cùng với mạng lưới dịch vụ rộng, chính sách bảo hành cũng là điểm giúp khách hàng yên tâm hơn khi chuyển sang xe điện. Hiện VinFast áp dụng bảo hành 6 năm, không giới hạn số km cho xe và 8 năm, không giới hạn số km cho pin LFP.

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Một lợi thế quan trọng khác của VinFast nằm ở hạ tầng năng lượng được đầu tư bài bản. Hãng đã xây dựng mạng lưới tủ đổi pin trên khắp các nẻo đường. Dự kiến, 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được V-Green triển khai tại 34 tỉnh, thành trên cả nước trong quý II/2026. Đánh giá về chiến lược này, reviewer Nguyễn Viết Thành (kênh Xem Xe Analytics) cho rằng hạ tầng chính là lý do thuyết phục khách hàng gắn bó với xe máy điện VinFast.

“Trước đây khách hàng lo sạc chậm thì bây giờ đổi pin đã nhanh hơn. Trước đây khách hàng lo bất tiện, chung cư không cho sạc thì bây giờ có thể ra trạm để đổi pin. Giải pháp này xử lý được rất nhiều vấn đề mà người dùng từng lo lắng”, reviewer này phân tích.

Với nền tảng sản phẩm và dịch vụ toàn diện, VinFast liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Theo giới chuyên gia, cột mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng không chỉ là thành quả sau gần 8 năm phát triển, mà còn cho thấy sự trưởng thành của thị trường xe điện Việt Nam. Từ vị thế tiên phong, VinFast đã góp phần đưa xe máy điện từ lựa chọn mới trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến.