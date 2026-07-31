DOT Property VN Awards 2026 vinh danh ROX Lease

Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Tối 30/7, trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng DOT Property Vietnam 2026 diễn ra tại TPHCM, ROX Lease vinh dự được xướng tên ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam). Giải thưởng được trao dựa trên các tiêu chí về năng lực đổi mới, chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành, trải nghiệm khách hàng và những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Với ROX Lease, đây là thành quả của nhiều năm chuyển dịch từ mô hình cho thuê truyền thống sang cung cấp các giải pháp quản trị và khai thác bất động sản toàn diện. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng, dịch vụ đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bất động sản.

Đại diện ROX Lease tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2026 do DOT Property trao

Khi thị trường ngày càng chuyên nghiệp

Trong nhiều năm, giá trị của một dự án bất động sản thường được đánh giá qua vị trí, quy mô và chất lượng xây dựng của công trình. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng chuyên nghiệp, khoảng cách giữa các dự án không còn nằm ở quy mô dự án mà ở năng lực quản trị, vận hành và khai thác tài sản.

Đó cũng là lý do nhiều tập đoàn bất động sản trên thế giới đã chuyển từ tư duy "cho thuê mặt bằng" sang "quản trị tài sản". Một tòa nhà có thể được xây dựng trong vài năm, nhưng giá trị của nó được quyết định bởi khả năng duy trì tỷ lệ lấp đầy, chất lượng khách thuê, hiệu quả vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng trong hàng chục năm sau đó. Điều đó khiến dịch vụ trở thành yếu tố quyết định khả năng sinh lời dài hạn của tài sản.

Nắm bắt xu hướng này, ROX Lease đã xây dựng mô hình dịch vụ bất động sản tích hợp, đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời của một tài sản từ nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược khai thác, xây dựng phương án kinh doanh, tiếp thị, vận hành cho thuê đến chăm sóc khách hàng và tối ưu giá trị tài sản.

Sự chuyển đổi này giúp doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp mặt bằng, mà trở thành đối tác đồng hành trong quá trình phát triển kinh doanh của khách hàng.

Điểm khác biệt của ROX Lease nằm ở khả năng tạo ra giá trị đồng thời cho hai nhóm khách hàng quan trọng của thị trường.

Với chủ đầu tư, ROX Lease không chỉ tập trung vào việc lấp đầy diện tích. Thay vào đó, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu quản trị tài sản cho chủ đầu tư, cùng tìm lời giải cho bài toán bất động sản dòng tiền thông qua chuẩn hóa quy trình khai thác từ việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng cơ cấu khách thuê phù hợp, tư vấn chiến lược khai thác, marketing, quản lý hợp đồng đến chăm sóc khách hàng. Quan điểm của ROX Lease là luôn đồng hành cùng chủ sở hữu trong quản trị tài sản cho thuê.

Với khách thuê, ROX Lease mang đến trải nghiệm dịch vụ toàn diện, từ việc tư vấn lựa chọn không gian phù hợp, linh hoạt diện tích, tối ưu chi phí đến hệ thống chăm sóc khách hàng với quan điểm một tài sản được vận hành bài bản chính là nền tảng cho hiệu quả đầu tư dài hạn. Nhờ đó, doanh nghiệp chỉ cần tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chính mô hình tạo lợi ích hai chiều này đã góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa chủ đầu tư, khách thuê và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đây cũng chính là triết lý mà ROX Lease (thành viên ROX Group) theo đuổi trong suốt gần 3 thập kỷ qua, đó là mang lại giá trị thuận ích cho khách hàng, đối tác và xã hội. Tại nhiều dự án do ROX Lease khai thác, từ một dự án BĐS đã trở thành tâm điểm giao thương, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa của cả cộng đồng.

Hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc

Một trong những lợi thế cạnh tranh của ROX Lease là hệ sinh thái sản phẩm phong phú, bao phủ nhiều phân khúc bất động sản cho thuê.

Danh mục cho thuê của ROX Lease bao gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, mặt bằng bán lẻ, kho, nhà xưởng,... Nhờ đó, ROX Lease có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm doanh nghiệp thuê khác nhau, từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI đến các thương hiệu bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh sự đa dạng về sản phẩm, mạng lưới dự án trải rộng trên nhiều tỉnh, thành cũng tạo điều kiện để khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua một hệ thống dịch vụ thống nhất. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phát triển chuỗi hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều thương hiệu quốc tế có mạng lưới kinh doanh toàn cầu cũng lựa chọn ROX Lease là đối tác như Starbucks, Prudential, Koi Thé, CGV, Lotte Cinema, Family Mart….

Một dự án tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) do ROX Lease quản lý và khai thác

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một không gian làm việc hay kinh doanh, mà còn kỳ vọng vào những dư địa tăng trưởng mới từ dịch vụ và trải nghiệm. Do đó, vai trò của các doanh nghiệp dịch vụ như ROX Lease càng trở nên quan trọng. Việc được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 - giải thưởng bất động sản quốc tế lớn và uy tín bậc nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á là minh chứng cho sự chuyển dịch đúng hướng này của ROX Lease. Được tổ chức thường niên, giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được mà còn khẳng định năng lực đổi mới, tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm của doanh nghiệp.

Trong tương lai, cùng với xu hướng phát triển của bất động sản thương mại và nhu cầu ngày càng cao về quản trị tài sản chuyên nghiệp, những doanh nghiệp sở hữu năng lực vận hành, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện như ROX Lease được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường, đồng thời góp phần nâng tầm ngành dịch vụ bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.