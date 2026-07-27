Cuộc đua điện máy: Giảm sâu nửa giá để kích cầu tiêu dùng

Trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng và tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, hàng loạt hệ thống bán lẻ điện máy trên toàn quốc đang triển khai các chương trình giảm giá quy mô lớn từ 20% đến 50%. Thị trường ghi nhận sự sụt giảm giá sâu ở hầu hết các ngành hàng thiết yếu, từ tivi màn hình lớn, tủ lạnh dung tích cao cho đến máy điều hòa và máy giặt.

Bên cạnh mức giảm trực tiếp lên đến hàng triệu đồng mỗi sản phẩm, các doanh nghiệp còn gia tăng sức hút bằng chính sách trả góp 0%, quà tặng kèm và nhiều ưu đãi hỗ trợ khi mua sắm trực tuyến.

Ảnh minh hoạ.

Mặt hàng tivi màn hình lớn chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ trên nhiều phân khúc. Ở nhóm kích thước phổ thông, một số dòng Smart TV 43 inch hiện có giá bán thực tế rơi vào khoảng 5,49 triệu đồng, giảm gần 30% so với giá niêm yết, trong khi các mẫu Android TV 50 inch giảm gần một nửa, chỉ còn 6,99 triệu đồng.

Tại phân khúc lớn hơn, người tiêu dùng có thể tiếp cận dòng Google TV 55 inch ở mức 8,49 triệu đồng hoặc các phiên bản Smart TV 65 inch đã giảm 44% xuống còn 10,99 triệu đồng. Đáng chú ý, một số mẫu Smart TV 55 inch ngang giá 10,99 triệu đồng còn được tặng kèm gói quà trị giá khoảng 900.000 đồng nhằm gia tăng giá trị cạnh tranh.

Không đứng ngoài cuộc đua, thị trường tủ lạnh cũng hạ giá mạnh ở cả nhóm bình dân lẫn các dòng dung tích lớn. Các thiết bị dành cho gia đình nhỏ như Funiki 120 lít hiện dao động quanh mức 3,59 triệu đồng, Aqua 189 lít có giá 4,69 triệu đồng và Toshiba Inverter 182 lít là 4,99 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Coex Inverter 236 lít ghi nhận mức giá 5,59 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp Side-by-Side, tỷ lệ giảm giá còn ấn tượng hơn. Mẫu Toshiba Inverter 555 lít giảm từ sát mốc 17 triệu đồng xuống còn 12,99 triệu đồng, mẫu Coex Side-by-Side Inverter 525 lít giảm tới 47% còn 10,99 triệu đồng, và dòng Samsung Side-by-Side Inverter 583 lít hiện được hệ thống Pico chào bán với giá khoảng 11,99 triệu đồng.

Nhóm hàng điện lạnh và máy giặt cũng ghi nhận mức giá cạnh tranh chưa từng có. Đối với máy điều hòa, dòng Lenson Inverter công suất 9.000 BTU đang bắt đầu ở mức 3,99 triệu đồng, dòng Coex Inverter 9.000 BTU ở mức 4,99 triệu đồng và phiên bản Casper Inverter tương đương đạt mốc 5,99 triệu đồng. Ở nhóm máy giặt, dòng Toshiba cửa trên dung tích 10 kg giảm 33% còn 5,79 triệu đồng, trong khi sản phẩm Toshiba Inverter 12 kg hiện được niêm yết ở mốc 6,99 triệu đồng.

Đánh giá về đợt sóng khuyến mại này, giới chuyên gia bán lẻ nhận định cuộc đua giành giật thị phần đang đi vào giai đoạn gay gắt. Thay vì chỉ tập trung đợt giảm giá vào các thời điểm cao điểm như trước đây, nhiều đơn vị đã chuyển sang duy trì chương trình ưu đãi quanh năm để giữ vững doanh số, đẩy nhanh tốc độ quay vòng hàng hóa và thích ứng với bối cảnh sức mua chung đang có dấu hiệu chững lại. Các hoạt động xả kho, trợ giá bán hàng qua kênh trực tuyến liên tục được triển khai nhằm tiếp cận tối đa tệp khách hàng tiềm năng.

Chia sẻ thực tế về xu hướng tiêu dùng hiện nay trên VietNamNet, anh Tuấn, nhân viên tư vấn tại một siêu thị điện máy lớn, cho biết hai nhóm sản phẩm nhận được mức ưu đãi sâu nhất là tivi và máy điều hòa. Ngành hàng tivi tận dụng các sự kiện thể thao lớn để kích cầu, trong khi sản phẩm điều hòa được đẩy mạnh ưu đãi do sức tiêu thụ chung trong năm thấp hơn kỳ vọng, một phần xuất phát từ việc thời tiết nắng nóng kéo dài không nhiều như các năm trước.

Trước "ma trận" giảm giá từ các nhà bán lẻ, các chuyên gia và nhân viên tư vấn đưa ra lời khuyên người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Khách hàng nên chủ động so sánh giá bán giữa các hệ thống, đồng thời kiểm tra kỹ chính sách vận chuyển, chi phí lắp đặt và chế độ bảo hành đi kèm. Đặc biệt, người mua phải chú ý đến thông tin về năm sản xuất, mã model và tình trạng thực tế của sản phẩm để tránh trường hợp mua nhầm hàng trưng bày hoặc các dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất được các đơn vị đưa vào danh mục xả kho.