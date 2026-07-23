Dấu ấn Techcombank – Nhà tài trợ Quốc gia bản quyền phát sóng kỳ FIFA World Cup 2026 lịch sử

Kỳ FIFA World Cup 2026 chính thức khép lại, ghi dấu những dư âm cảm xúc đầy ấn tượng. Đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để khán giả cả nước được thưởng thức miễn phí trọn vẹn 104 trận đấu trên màn ảnh nhỏ, nhà tài trợ quốc gia Techcombank và hệ sinh thái còn tạo nên dấu ấn sâu sắc với khán giả yêu bóng đá bằng loạt hoạt động kết nối, các chương trình thúc đẩy và ưu đãi đặc quyền, biến sức nóng từ khán đài thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến từng góc nhỏ của cuộc sống.

Để hàng triệu người cùng thức trọn những đêm không ngủ, sẻ chia một khoảnh khắc ghi bàn lịch sử, sự đồng hành của những doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vì niềm vui chung của cộng đồng, vượt ra ngoài những bài toán kinh doanh thông thường là điều cần thiết và đáng trân trọng. Ngay khi thông tin VTV sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026, trong đó có sự đồng hành ở vai trò Nhà tài trợ Quốc gia của Techcombank và Masterise Group, một làn sóng tương tác tích cực đã bùng nổ trên khắp mạng xã hội.

Khẳng định vị thế dẫn đầu bằng những con số biết nói

Bằng cách tiếp cận văn minh và tinh thần thể thao vì cộng đồng, Techcombank đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của làn sóng thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội. Thương hiệu Techcombank chiếm được được cảm tình đặc biệt từ công chúng khi xuất hiện với vai trò Nhà tài trợ Quốc gia, sát cánh cùng VTV mang bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 về Việt Nam, đồng thời phủ sóng trong mọi khung giờ vàng của đài truyền hình quốc gia.

Tương tác của người hâm mộ trên fanpage Techcombank. Nguồn: Techcombank

Chiến dịch này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một Doanh nghiệp Quốc gia. Vị thế ấy không chỉ thể hiện qua sự yêu mến từ công chúng mà còn được minh chứng bằng kết quả kinh doanh vượt trội. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Techcombank đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 2, Techcombank ghi nhận mức lợi nhuận 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và thiết lập mức kỷ lục mới trong một quý, tiếp tục củng cố vị trí vững chắc trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Việc đồng hành cùng VTV đưa bản quyền FIFA World Cup 2026 về nước không chỉ là một chiến dịch tiếp thị thể thao, mà là lời cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng và khẳng định vị thế của một thương hiệu quốc gia luôn nỗ lực vì sự phát triển chung.

Chuyển hóa năng lượng sân cỏ thành động lực kinh tế số

Techcombank đã chứng minh tư duy của một định chế tài chính hiện đại: Không chỉ kết nối dòng tiền mà còn kết nối con người với những trải nghiệm ý nghĩa trong đời sống thường nhật. Sức nóng từ khán đài đã được chuyển hóa thành động lực phát triển cho nền kinh tế trải nghiệm thông qua hệ sinh thái dịch vụ đa dạng.

Trong kế hoạch hành động năm 2026, nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank OneU dự kiến tung ra tổng giá trị ưu đãi lên đến 1.500 tỷ đồng cho tất cả các chương trình. Riêng trong hơn một tháng diễn ra giải đấu, nền tảng này đã triển khai hàng loạt ưu đãi được thiết kế riêng cho chủ đề World Cup như “Đại tiệc bóng đá”, “1 triệu deal” độc quyền với trị giá lên đến 150 tỷ đồng…

Sở hữu mạng lưới rộng khắp với hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và 9.000 điểm bán, Techcombank OneU đã tạo nên vòng tròn gắn kết bền chặt giữa nhu cầu giải trí của người hâm mộ và cơ hội bứt phá doanh thu cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Techcombank OneU đồng hành cùng mọi nhu cầu của khán giả, từ những bữa tiệc ẩm thực gắn kết, những đơn giao đồ ăn đêm muộn tiếp năng lượng cho các trận cầu kịch tính, cho đến các chuyến xe di chuyển an toàn sau trận đấu. Sự tích hợp này biến mỗi giao dịch tài chính thông thường thành điểm khởi đầu của sự tiện ích, lan tỏa thói quen chi tiêu không tiền mặt và thắt chặt sợi dây kết nối giữa ngân hàng với khách hàng.

Techcombank triển khai hàng loạt ưu đãi được thiết kế riêng cho chủ đề World Cup như Đại tiệc bóng đá, 1 triệu deal độc quyền. Ảnh: Techcombank

Ở tuyến sau, ngân hàng trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn, tiệm cà phê luôn trong tình trạng quá tải suốt mùa bóng lăn. Bằng việc nâng cấp các tính năng cho ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop cùng giải pháp gọi món qua QR, Techcombank đã giúp các chủ quán làm chủ thế trận, tự động hóa quy trình vận hành và hóa giải áp lực nhân sự khi dòng tiền đổ về liên tục trong đêm muộn. Các tiểu thương có thể dễ dàng sử dụng tính năng tự tạo mã giảm giá ShopDeals như một đòn bẩy chiến lược để giữ chân khách hàng ăn mừng chiến thắng, từ đó gia tăng doanh thu một cách hiệu quả.

Bên cạnh vai trò nhà tài trợ quốc gia mang bản quyền World Cup về phục vụ khán giả Việt Nam, Techcombank còn đồng hành tiếp sức, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho hàng trăm nghìn điểm bán/HKD toàn quốc. Ảnh: Techcombank

FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã khép lại, chiếc cúp vàng đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng, nhưng hành trình kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng của Techcombank thì vẫn tiếp nối và truyền cảm hứng cho thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam. Qua đó khẳng định đẳng cấp của một Doanh nghiệp Quốc gia biết kiến tạo những đặc quyền vượt trội cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.