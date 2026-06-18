Techcombank và hệ sinh thái kiến tạo “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”, kết nối cộng đồng kinh doanh địa phương với hơn 25 triệu khách hàng

Ngày 30/5/ 2026 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức khởi động chương trình quy mô toàn quốc nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ và hộ kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, ẩm thực, lưu trú và giải trí với hơn 25 triệu khách hàng trong hệ sinh thái số của Techcombank.

Chương trình đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ và hộ kinh doanh được tích hợp trực tiếp vào hành trình tiêu dùng trên hệ sinh thái số của Techcombank, mở ra một mô hình kết nối tăng trưởng mới. Thông qua “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ” trên ứng dụng Techcombank OneU, các điểm kinh doanh địa phương không còn chỉ xuất hiện khi khách hàng đã đến địa điểm du lịch mà có cơ hội hiện diện xuyên suốt hành trình trải nghiệm của du khách – từ lúc lên kế hoạch chuyến đi, tìm kiếm địa điểm ăn uống, lưu trú, vui chơi cho đến khi thanh toán và sử dụng dịch vụ.

Với thế mạnh công nghệ cùng hệ sinh thái hơn 25 triệu khách hàng, Techcombank giúp cộng đồng doanh nghiệp địa phương mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng thông qua các nền tảng số như Techcombank Mobile và Techcombank OneU. Các điểm kinh doanh tham gia chương trình có cơ hội xuất hiện tại những vị trí nổi bật như “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”, “Ưu đãi quanh bạn” hay “Quán ngon gần bạn”, qua đó gia tăng khả năng được khách hàng lựa chọn và ghé thăm.

Đáng chú ý, chương trình không yêu cầu phí nền tảng hay chi phí quảng bá riêng, góp phần giảm rào cản tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh có thể chủ động thiết kế và quản lý các chương trình ưu đãi, kết hợp với các hình thức thanh toán như QR, POS và Scan & Pay để chuyển hóa nhu cầu thành doanh thu thực tế. Techcombank đồng thời hỗ trợ tới 15% ngân sách khuyến mại, trong khi người tiêu dùng có thể tích lũy và sử dụng điểm thưởng U-Point khi thanh toán, góp phần nâng cao trải nghiệm và gia tăng tần suất quay lại.

Không dừng lại ở việc kết nối nhu cầu, Techcombank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp bán lẻ và hộ kinh doanh trong việc giải quyết ba bài toán trọng yếu của hoạt động kinh doanh gồm vận hành, tài chính và tuân thủ thuế.

Thông qua ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop, các hộ kinh doanh có thể quản lý hoạt động kinh doanh trên một nền tảng thống nhất, từ bán hàng, theo dõi dòng tiền, hóa đơn điện tử đến kê khai thuế. Các công cụ được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp giảm thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Vừa qua, Techcombank đã tiếp tục bổ sung các tính năng mới trên T-Shop như “Gọi món qua QR”, hỗ trợ khách hàng tự quét mã tại bàn, tăng tốc độ lên đơn, giảm tải cho nhân viên trong giờ cao điểm và hạn chế sai sót trong quá trình phục vụ. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản lý bàn, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và quản lý thu chi tập trung, qua đó cung cấp dữ liệu phục vụ sổ sách kế toán và kê khai thuế.

Dữ liệu giao dịch được tích lũy liên tục cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp vay vốn với hạn mức linh hoạt lên tới 30 tỷ đồng, trong đó bao gồm các khoản vay tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, giúp chủ động nguồn lực tài chính trong các giai đoạn cao điểm hoặc khi mở rộng hoạt động kinh doanh.

Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở từng giải pháp riêng lẻ mà ở khả năng kết nối các nhu cầu về khách hàng, vận hành, tài chính và tuân thủ trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ. Nhờ đó, các doanh nghiệp địa phương có thể từng bước cảm nhận rõ hiệu quả thông qua việc giảm sai sót, tiết kiệm thời gian, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong dài hạn.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh du lịch tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Theo Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, ngành đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đóng góp từ 15–17% GDP và tạo khoảng 8,5 triệu việc làm. Riêng năm 2026, ngành hướng tới đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về quy mô, định hướng phát triển của Chính phủ cũng nhấn mạnh việc nâng cao giá trị của mỗi hành trình du lịch thông qua kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ và hộ kinh doanh – lực lượng trực tiếp tạo nên trải nghiệm tại điểm đến – đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa dòng khách thành giá trị kinh tế, song vẫn gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận khách hàng và tối ưu vận hành khi hành vi tiêu dùng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Tín dụng, Techcombank cho biết: “Với chương trình này, Techcombank lựa chọn đi sâu vào lĩnh vực du lịch – một trong những ngành có sức lan tỏa lớn – để giải quyết đồng thời bài toán tiếp cận khách hàng, vận hành và tài chính trong một hành trình liền mạch cho cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ và hộ kinh doanh, lực lượng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Giá trị của mô hình được thể hiện rõ nhất khi các giải pháp của Techcombank được ứng dụng trong hoạt động hàng ngày. Hiệu quả vận hành được cải thiện, từ giảm sai sót, tiết kiệm thời gian đến quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu theo thời gian. Đồng thời, chương trình cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho cộng đồng kinh doanh địa phương.”

Thông qua các sáng kiến như “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”, Techcombank tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương một cách bền vững.

Bên cạnh nền tảng số, từ tháng 6/2026, Techcombank cũng triển khai không gian trải nghiệm dành riêng cho hộ kinh doanh tại các chi nhánh, vừa là nơi tư vấn chuyên sâu vừa là địa điểm để khách hàng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp nổi bật và đặc thù dành riêng cho hộ kinh doanh như như ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop, Techcombank Sinh Lời Tự Động và chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU. Mô hình hiện được triển khai thí điểm tại Bình Dương và Hải Phòng và dự kiến tiếp tục được mở rộng tới nhiều địa phương khác trong thời gian tới.

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tham gia chương trình tại đây.