Sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB trong hành trình đồng hành cùng thể thao nước nhà và góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng trên trường quốc tế.

Tiếp thêm động lực cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Vừa qua, SHB và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

ASIAD là sự kiện thể thao tổng hợp lớn nhất châu Á, quy tụ những vận động viên hàng đầu khu vực. Với thể thao Việt Nam, mỗi kỳ ASIAD là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, với sự nỗ lực bền bỉ của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, đội ngũ hỗ trợ cùng sự phối hợp của cơ quan quản lý, các liên đoàn, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong hành trình đó, sự đồng hành của SHB góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị, thi đấu với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao nhất. Ngân hàng sẽ dành 1,2 tỷ đồng trao thưởng ghi nhận, động viên các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội, qua đó khích lệ tinh thần nỗ lực, cống hiến và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – nhấn mạnh: “Đối với SHB, việc trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định sự đồng hành cùng những mục tiêu lớn của đất nước, đóng góp vào sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.”

Tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao việc SHB đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ông cho rằng sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về chuyên môn, khoa học huấn luyện, cơ sở vật chất, hậu cần và công tác chuẩn bị ngày càng cao. Nguồn lực từ xã hội hóa không chỉ góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn thể thao, mà còn thể hiện sự chung tay của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nước nhà.

Lan tỏa khát vọng Việt Nam

Trong hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB luôn đặt trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Bên cạnh hoạt động tài chính – ngân hàng, SHB đã triển khai nhiều chương trình trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, hướng tới tạo dựng những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam của SHB đã được bồi đắp qua nhiều năm, từ các hoạt động thể thao cộng đồng đến những giải đấu và sự kiện có quy mô quốc gia, quốc tế.

Ngân hàng từng tham gia hỗ trợ bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2022, FIFA Women’s World Cup 2023; đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024; Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 cùng nhiều chương trình phát triển phong trào thể thao trong cộng đồng.

Đầu năm 2025, SHB thuê chuyên cơ đưa 600 cổ động viên và người thân các cầu thủ sang Thái Lan tiếp lửa cho Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup. Ngân hàng đồng thời trao thưởng, động viên đội tuyển sau hành trình thi đấu và giành chức vô địch, góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu bóng đá trong cộng đồng.

Những hoạt động này thể hiện sự hiện diện của SHB không chỉ tại thời điểm thành công, mà còn trong quá trình chuẩn bị, thi đấu và chinh phục mục tiêu. Sự đồng hành được thể hiện qua nguồn lực, tinh thần cổ vũ và sự ghi nhận dành cho những nỗ lực, cống hiến của các vận động viên.

Việc đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 tiếp tục nối dài hành trình đó, đồng thời mở rộng sự tham gia của SHB từ những môn thể thao và giải đấu cụ thể tới một sự kiện thể thao tổng hợp lớn nhất châu lục.

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB đang hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”. Tầm vóc của một ngân hàng không chỉ được thể hiện qua quy mô hoạt động, năng lực tài chính hay trình độ công nghệ, mà còn ở năng lực đồng hành cùng đất nước, doanh nghiệp và người dân, nhằm kiến tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội.

Với vị thế TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB sẽ tiếp tục đồng hành cùng những chương trình góp phần phát triển thể thao Việt Nam bền vững, ghi nhận các tài năng và thành tích xuất sắc, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng trên trường quốc tế.