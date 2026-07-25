Guốc mộc truyền thống trở lại nhờ mạng xã hội, thu hút du khách quốc tế

Sự bùng nổ của các video trải nghiệm trên TikTok đã đưa nghề đóng guốc mộc truyền thống tại chợ Tân Định (TP.HCM) sống lại mạnh mẽ. Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, dịch vụ này đang trở thành điểm đến không thể thiếu của giới trẻ và du khách quốc tế.

Bắt đầu từ tháng 5, khu vực bán guốc mộc tại chợ Tân Định (Quận 1, TP.HCM) bất ngờ tấp nập khách ra vào. Nhiều du khách nước ngoài và các bạn trẻ tay cầm điện thoại, lần theo những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội để tìm đến tận nơi. Họ háo hức muốn tự tay chọn đế, phối quai và chứng kiến tận mắt quy trình đóng một đôi guốc mộc mang đậm bản sắc Việt.

(Ảnh: Mai Thanh)

Theo các tiểu thương lâu năm, khoảng 5-10 năm trước, khu vực này từng có hàng chục tiệm guốc hoạt động sầm uất. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng và sự lên ngôi của các loại giày dép hiện đại, nghề đóng guốc mộc rơi vào cảnh mai một, buôn bán đìu hiu và hầu như chỉ trông chờ vào dịp Tết.

Sự trở lại bất ngờ này của guốc mộc được bắt nguồn từ những video do du khách nước ngoài ghi lại trải nghiệm của mình rồi chia sẻ lên TikTok. Các video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, tạo nên một trào lưu du lịch trải nghiệm độc đáo tại TP.HCM.

Khác với việc mua sắm giày dép may sẵn hay đặt hàng qua mạng, dịch vụ đóng guốc mộc tại chỗ mang lại cho du khách sự chủ động và cảm giác thích thú khi được tự tay sáng tạo sản phẩm cho riêng mình.

Tại quầy guốc, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn từ đế bằng, đế cao 4-9 cm cho đến các loại đế chạm khắc tinh xảo. Phần quai guốc cũng đa dạng không kém, từ quai ngang, quai kẹp bằng chất liệu lụa, thêu hoa tỉ mỉ, đính đá sang trọng đến các chi tiết hoa 3D độc đáo. Giá cả vô cùng bình dân: guốc trẻ em dao động từ 80.000-100.000 đồng/đôi, guốc đế bằng khoảng 120.000 đồng/đôi và guốc cao từ 140.000-300.000 đồng/đôi.

Khẳng định sức hút từ giá trị văn hóa bản địa

Không chỉ du khách nước ngoài, trào lưu này cũng thu hút đông đảo người trẻ Việt Nam tìm về để trải nghiệm lại một nét nét đẹp ký ức.

Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Phương Linh (TP.HCM) cho biết cô tìm đến chợ Tân Định ngay sau khi lướt thấy các video xu hướng trên TikTok: "Trước giờ mình toàn đi giày thể thao hoặc sandal mua sẵn. Lần đầu tiên được tự tay chọn từng cái đế, phối kiểu quai hoa thêu theo ý mình cảm giác rất thú vị. Đôi guốc mộc xinh xắn, mang vào vừa hoài cổ vừa hợp với các bộ váy và áo dài. Nhìn các bạn du khách nước ngoài cũng xếp hàng chờ đóng guốc giống mình, mình thấy rất vui”.

Chia sẻ với Znews, bà Mai Thanh (40 tuổi), chủ một quầy guốc mộc có thâm niên hơn 20 năm tại chợ Tân Định, không giấu nổi sự vui mừng khi nhịp đập buôn bán nhộn nhịp đã quay trở lại. Nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến tiệm của bà tăng khoảng 20-30%. Đáng chú ý, tệp khách không chỉ có các bạn trẻ Việt Nam mà còn đông đảo du khách đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Canada, Anh... Nhiều người thậm chí đặt đóng liền 5-10 đôi để mang về nước làm quà.

Bà Thanh cho biết, sau nhiều năm yên ắng, việc dịch vụ đóng guốc mộc thịnh hành trở lại không chỉ giúp tiểu thương tăng thu nhập mà còn là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu nét văn hóa lâu đời của Việt Nam ra thế giới. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao và phù hợp với kích thước bàn chân của khách Tây, quầy của bà đã chủ động nhập thêm nhiều mẫu mã cùng các size đế lớn từ 35-43.

Cùng chung niềm vui, chủ quầy guốc Hồng Hà ở chợ Tân Định chia sẻ với Znews rằng từ đầu tháng 7, lượng khách vãng lai ghé tiệm tăng lên đáng kể, tỷ lệ giữa khách Việt và khách quốc tế khá cân bằng.

"Sức hút của dịch vụ đến từ việc tự chọn các bộ phận của đôi guốc, đo đúng từng centimet bàn chân và thành phẩm xuất hiện chỉ sau vài tiếng búa gõ lộc cộc. Đây là trải nghiệm không thể có khi mua giày bán sẵn hay hàng trực tuyến", chủ quầy Hồng Hà hào hứng chia sẻ.

Sự bùng nổ của trào lưu đóng guốc mộc tại chợ Tân Định hoàn toàn phù hợp với xu hướng du lịch toàn cầu hiện nay. Nghiên cứu năm 2025 của Klook - nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến đã chỉ ra rằng mạng xã hội đang là nguồn cảm hứng du lịch lớn nhất tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, khi có tới 62% du khách đặt niềm tin vào các đề xuất trải nghiệm từ người dùng thực tế. Đồng thời, báo cáo từ Booking.com cũng ghi nhận 71% du khách toàn cầu ưu tiên tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, gắn kết trực tiếp với đời sống và con người địa phương.

Cơn sốt đóng guốc mộc không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội nhất thời, mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống mộc mạc, khi được tiếp cận đúng cách, luôn có sức sống bền bỉ và tạo nên dấu ấn rất riêng cho du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.