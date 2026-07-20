Pin 1,5 kWh và hạ tầng đổi pin - “át chủ bài” giúp VinFast Flazz Max chinh phục người dùng

Dung lượng pin lớn, đổi pin tiện lợi

Tại một đại lý VinFast ở Thanh Hóa, anh Hoàng Văn Hùng dành nhiều thời gian tìm hiểu mẫu Flazz Max - món quà tựu trường anh chuẩn bị cho con trai vừa bước vào năm cuối cấp. Sau khi trực tiếp lái thử, đồng thời được tư vấn về quãng đường di chuyển và hệ thống đổi pin tiện lợi, anh quyết định xuống tiền cho mẫu xe này.

“Xe có pin dung lượng lớn hơn nhiều mẫu xe máy điện cho học sinh khác, lại được đổi pin nên không phải mất thời gian sạc tại nhà. Cân nhắc đủ yếu tố kỹ thuật và tiện lợi nên tôi chốt mua luôn cho con trước năm học mới”, anh Hùng chia sẻ.

Theo công bố, Flazz Max được trang bị pin LFP dung lượng 1,5 kWh cho tầm hoạt động lên tới 87 km. Anh Hùng đánh giá quãng đường này đủ để con trai anh đi lại từ nhà đến trường cả tuần. Trong khi reviewer Tom Chu True nhấn mạnh sự tiện lợi của công nghệ đổi pin.

“Chỉ cần vào ứng dụng trên điện thoại tìm tủ đổi pin gần nhất là có thể lấy được viên pin đầy và đi tiếp. Cơ chế này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong phố”, reviewer này đánh giá.

Theo reviewer Đình Nam, mạng lưới tủ đổi pin “đầu bảng tại Việt Nam” của V-Green giúp người dùng Flazz Max chủ động nạp năng lượng trong mỗi hành trình. Mẫu xe này cũng chứng tỏ được khả năng vận hành tốt với động cơ công suất danh định 1.000 W và tốc độ tối đa 49 km/h.

“Khả năng tăng tốc và độ phản hồi của tay ga rất tốt. Tốc độ tối đa dưới 50 km/h cũng cho phép chúng ta điều khiển Flazz Max lưu thông trên đường mà không cần xuất trình giấy phép lái xe. Với tốc độ này, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm giao xe cho con trẻ”, anh Đình Nam phân tích.

Xe đổi pin giá từ 10,5 triệu đồng có ngoại hình “chất lừ”

Bên cạnh chất lượng vận hành miễn chê, VinFast Flazz Max còn khiến người dùng “đứng ngồi không yên” với vẻ bề ngoài bắt mắt. Chị Minh Thủy (TP.HCM) cho biết, con trai chị đã “chấm” Flazz Max ngay từ khi bước vào showroom. Bản thân chị Thủy cũng có cảm tình với tùy chọn màu trắng với những đường nét màu xanh, cam, đỏ đầy phong cách.

“Con trai tôi cứ tấm tắc với Flazz Max. Ở độ tuổi của cháu, một mẫu xe phù hợp trước hết phải có ngoại hình đẹp. Phần đầu xe được thiết kế đầy cá tính, xe cũng có đủ vị trí để các con treo cặp sách và mang theo đồ dùng khi đi học”, chị Thủy cho biết.

Flazz Max có giá 12,5 triệu đồng với phiên bản không kèm pin. Reviewer Tom Chu True cho rằng mức giá này phù hợp với nhóm khách hàng cần một mẫu xe có đủ trang bị phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Ngoài ra, chi phí sử dụng xe cũng được reviewer này đánh giá cao về tính kinh tế khi chủ xe được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết tháng 6/2028.

Như vậy, chủ xe chỉ phải thanh toán khoản phí thuê pin hằng tháng 175.000 đồng. Theo nhiều bậc phụ huynh, mức phí này vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với tiền xăng cho một chiếc xe máy 50 cc. Thêm vào đó, Flazz Max với đặc thù của động cơ điện cũng không đòi hỏi các khoản chi bảo dưỡng nhiều như xe xăng, giúp việc nuôi xe không phải là vấn đề phải quá bận tâm.

Từ nay đến 31/8/2026, VinFast đang triển khai chương trình tri ân khách hàng đặc biệt khi mua xe máy điện VinFast mới. Theo đó, khách hàng đang sở hữu các dòng xe máy điện VinFast không yêu cầu bằng lái được hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua xe mới. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng với khách hàng đang sở hữu ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast còn lại. Khoản này được khấu trừ trực tiếp vào giá xe. Cộng gộp các khoản ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu Flazz Max với mức giá chỉ từ 10,5 triệu đồng.

Trang bị hàng đầu phân khúc, lợi thế đổi pin cùng chi phí “nhẹ như không”, Flazz Max đang tạo nên một cơn sốt với cả phụ huynh và học sinh trước thềm năm học mới.