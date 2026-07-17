BAC A BANK bốn năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Năm thứ 4 liên tiếp BAC A BANK được HR Asia Awards (HRAA) vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Khẳng định vị thế “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Ngày 9/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục được xướng tên ở hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á – Best Companies to Work for in Asia 2026” trong khuôn khổ Giải thưởng HR Asia Awards (HRAA). Đây là năm thứ tư liên tiếp ngân hàng nhận danh hiệu uy tín này, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

Không chỉ giữ vững hạng mục giải thưởng chính, BAC A BANK còn năm thứ hai liên tiếp nhận trọn bộ ba giải thưởng đặc biệt gồm: Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI Awards); Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc Cân bằng, Bền vững (Sustainable Workplace Awards); và Doanh nghiệp Chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc (People Transformation Awards). Trong đó, People Transformation Awards là hạng mục mới của HR Asia Awards 2026, tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi tư duy, nâng cao năng lực và tái thiết kế trải nghiệm nhân sự nhằm thích ứng với kỷ nguyên số.

HR Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về quản trị nhân sự, được tổ chức thường niên từ năm 2013 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, chính sách nhân sự vượt trội và văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Năm 2023, BAC A BANK lần đầu tham gia HR Asia Awards và giành hai giải thưởng gồm "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" sau các vòng đánh giá khắt khe của Ban tổ chức. Những năm tiếp theo, ngân hàng tiếp tục được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng của giải thưởng này.

Việc liên tiếp được HR Asia Awards ghi nhận không chỉ phản ánh chất lượng chính sách nhân sự của BAC A BANK mà còn được kiểm chứng từ chính trải nghiệm của người lao động. Theo quy trình đánh giá của HR Asia, doanh nghiệp được xem xét thông qua mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model), kết hợp khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên với các vòng phỏng vấn chuyên sâu cùng hội đồng chuyên gia.

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe của Hội đồng chuyên gia cùng kết quả khảo sát trực tiếp từ người lao động, việc BAC A BANK năm thứ tư liên tiếp được vinh danh ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á – Best Companies to Work for in Asia 2026" là minh chứng rõ nét cho sự bền vững của môi trường làm việc mà ngân hàng đã dày công xây dựng.

Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng giám đốc cùng các đại diện ngân hàng TMCP Bắc Á nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”.

Chiến lược nhân sự Vì con người

Chủ đề của HR Asia Awards 2026 – "People First, Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm" – tôn vinh những doanh nghiệp có khả năng thích ứng, phát triển bền vững và không ngừng đầu tư cho nguồn nhân lực trong bối cảnh AI và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực mà BAC A BANK kiên định theo đuổi trong hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển.

Trong hành trình ấy, ngân hàng không xem nguồn nhân lực đơn thuần là yếu tố phục vụ tăng trưởng mà là nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Vì vậy, đầu tư cho con người luôn được triển khai đồng bộ, từ chính sách đãi ngộ cạnh tranh, hệ thống đào tạo và phát triển năng lực liên tục, cơ hội thăng tiến minh bạch đến việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, gắn kết và khuyến khích đổi mới.

Đó cũng là cách BAC A BANK hiện thực hóa năm giá trị cốt lõi đã đồng hành cùng ngân hàng trong suốt quá trình phát triển: Tiên phong – Chuyên nghiệp – Đáng tin cậy – Cải tiến không ngừng – Vì con người. Nếu "Tiên phong" và "Cải tiến không ngừng" là động lực đổi mới để thích ứng với sự chuyển dịch của công nghệ và thị trường, thì "Chuyên nghiệp", "Đáng tin cậy" và đặc biệt là "Vì con người" chính là nền tảng tạo nên văn hóa doanh nghiệp bền vững, nơi mỗi cán bộ, nhân viên được tôn trọng, trao cơ hội phát triển và khuyến khích đóng góp giá trị.

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động, BAC A BANK tiếp tục đầu tư phát triển năng lực số, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, cân bằng, hướng tới hạnh phúc lâu dài của người lao động. Đây cũng là những tiêu chí được HR Asia đặc biệt đề cao trong mùa giải năm nay.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2023 – lần đầu tham dự HR Asia Awards – đến nay, BAC A BANK không chỉ duy trì danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong bốn năm liên tiếp mà còn liên tục được ghi nhận ở các hạng mục quan trọng về đa dạng, hòa nhập, phát triển bền vững và chuyển đổi nguồn nhân lực. Chuỗi thành tích này cho thấy sự nhất quán giữa chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả triển khai trên thực tế.

Đằng sau những giải thưởng là hành trình hơn 30 năm kiên định với chiến lược nhân sự "Vì con người", nơi mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ là đồng nghiệp mà còn là thành viên của một đại gia đình gắn bó. Tinh thần ấy được thể hiện qua các chính sách phúc lợi, hoạt động kết nối và cơ hội phát triển được trao công bằng cho mọi người. Đó cũng là nền tảng để BAC A BANK tiếp tục phát triển vững vàng và tự tin hướng tới những dấu mốc mới.