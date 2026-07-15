Boutique Home Tràng Cát đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của gia đình nhiều thế hệ

Trong gia đình đa thế hệ, mỗi thành viên đều có những nhu cầu riêng. Ông bà cần không gian nghỉ ngơi, cha mẹ cần nơi làm việc hoặc kinh doanh, còn con trẻ cần môi trường học tập và vui chơi.

Một ngôi nhà cho nhiều thế hệ, nhiều nhịp sống

Với nhiều gia đình Việt, sống cùng ông bà mang đến sự gắn kết, đoàn viên và giúp các thế hệ chăm sóc nhau tốt hơn. Nhưng, mỗi người có một lịch sinh hoạt riêng khiến những bất tiện dần xuất hiện.

Từ đây, nhiều nghiên cứu tâm lý tiêu dùng trong lĩnh vực bất động sản đều ghi nhận xu hướng khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng tổ chức không gian, tính riêng tư và chất lượng môi trường an cư bên cạnh yếu tố vị trí hay giá bán.

Boutique Home Tràng Cát được thiết kế đáp ứng đúng xu hướng này. Mỗi căn thấp tầng có diện tích từ 75-150 m², xây dựng 4 tầng, cho phép gia chủ chủ động phân chia công năng theo nhu cầu của từng thế hệ.

Boutique Home mang đến sự riêng tư nhưng vẫn kết nối giữa các thành viên nhờ thiết kế 4 tầng linh hoạt

Tầng một có thể bố trí phòng ngủ cho ông bà để thuận tiện đi lại. Tầng hai dành cho bố mẹ với phòng ngủ và không gian làm việc riêng hoặc kết hợp kinh doanh. Các tầng trên là thế giới riêng của con trẻ. Trong khi đó, phòng khách và khu bếp vẫn là “trái tim” của ngôi nhà - nơi cả gia đình quây quần sau một ngày bận rộn.

Thiết kế theo chiều đứng giúp tối ưu diện tích sử dụng, tạo khoảng riêng cho từng thế hệ mà vẫn duy trì sự kết nối trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là lợi thế nổi bật của dòng sản phẩm thấp tầng so với nhiều loại hình nhà ở truyền thống hoặc căn hộ chung cư.

Chị Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, Hải Phòng), đang tìm hiểu Boutique Home Tràng Cát để đón bố mẹ về ở cùng, cho biết mong muốn lớn nhất của gia đình là có thêm không gian riêng cho từng thành viên.

“Hiện gia đình tôi ở chung cư. Mỗi lần con học online hoặc vợ chồng làm việc thì ông bà phải bật tivi rất nhỏ. Tôi mong sau này ai cũng có không gian của mình nhưng vẫn có nơi để cả nhà quây quần mỗi ngày. Thiết kế của Boutique Home đáp ứng đúng điều đó”, chị chia sẻ.

Từ những tổ ấm hạnh phúc đến một cộng đồng gắn kết

Nếu thiết kế đa tầng mang đến giải pháp sống tối ưu cho từng tổ ấm, thì quy hoạch đồng bộ của Happy Home Tràng Cát là đòn bẩy nâng tầm giá trị sống cho toàn khu đô thị.

Boutique Home nằm trong Happy Home Tràng Cát - khu đô thị được quy hoạch với 59 tiện ích, 3 trường học nội khu, 3 công viên, 4 vườn hoa và các mảng xanh phân bổ khắp dự án. Thông qua trục Hạnh Phúc rộng 55m, Đặng Kinh 40m, cư dân Boutique Home được đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí chỉ trong vài bước chân.

Sau bữa cơm tối, ông bà có thể thư giãn trên các đường dạo bộ, chòi nghỉ. Trẻ nhỏ vui chơi tại sân cỏ đa năng, sân chơi cho trẻ em. Bố mẹ gặp gỡ bạn bè tại sân pickle ball, bóng chuyền hơi, gym... Cuối tuần, cả gia đình cùng sử dụng hệ thống tiện ích chung của khu đô thị mà không phải di chuyển xa.

Boutique Home chỉ gồm 284 căn thấp tầng, chiếm 3% tổng nguồn cung của Happy Home Tràng Cát

Tại Happy Home Tràng Cát, Boutique Home chỉ có 284 căn thấp tầng, chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung toàn khu đô thị. Nguồn cung giới hạn giữa một cộng đồng quy mô lớn giúp dòng sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có giá trị tích lũy bền vững cho nhiều thế hệ.

Giá trị đó càng được củng cố khi dự án tọa lạc tại Nam Hải Phòng - cực tăng trưởng mới của thành phố cảng. Khu vực đang hưởng lợi từ sự phát triển đồng thời của cảng biển quốc tế, hệ thống khu công nghiệp, trung tâm logistics cùng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 2 hay cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Trong tương lai gần, Happy Home Tràng Cát dự kiến hình thành cộng đồng khoảng 10.000 cư dân. Khi mật độ dân cư tăng lên, hệ thống thương mại, dịch vụ và các hoạt động cộng đồng sẽ ngày càng sôi động, góp phần gia tăng giá trị khai thác cho các căn Boutique Home.

Boutique Home đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, Hải Phòng), khách hàng lựa chọn Boutique Home, đánh giá cao lợi thế của sản phẩm. Bên cạnh không gian sống rộng rãi cho gia đình nhiều thế hệ, năng lực khai thác thương mại của Boutique Home cũng ấn tượng.

“Vị trí ôm trọn hai trục đường Hạnh Phúc và Đặng Kinh giúp Boutique Home có lợi thế kinh doanh rõ rệt. Với cộng đồng khoảng 10.000 cư dân cùng lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao đang đổ về Nam Hải Phòng, đây vừa là nơi an cư cho gia đình, vừa là tài sản có tiềm năng tạo dòng tiền và gia tăng giá trị trong dài hạn”, anh Hùng nhận định.