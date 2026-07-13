Biệt thự triệu đô nằm gọn trong sườn đồi nhiệt đới ở Costa Rica

“Gọn” từ kích thước đến giá bán và chi phí sử dụng, VinFast VF 2 đáp ứng tốt nhu cầu thiết thực của người trẻ, vừa đủ cho việc di chuyển vừa không tạo áp.
Nhiều tháng sau khi nhận chẩn đoán ung thư dạ dày, gia đình cụ Hoàng Thị Hát vẫn chưa thể đưa ra quyết định phẫu thuật bởi tuổi cụ đã ngoài 100.
Ngày 9/7/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố triển khai chương trình "Đặc quyền cư dân về ở Vinhomes Ocean Park 2 và 3"với loạt quyền lợi hấp dẫn nhất.
Ngày 7/7, Sun Group và Accor - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới đã ký kết nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược sau hơn 1 thập kỷ.
Mức sống ngày càng cao, nhiều gia đình ưu tiên mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị và các chuỗi bán lẻ, đề cao nguồn gốc và sự minh bạch hơn giá cả.
Cristiano Ronaldo gây ấn tượng khi rời World Cup 2026 bằng chiếc Bombardier Global Express 6500 đắt giá, biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp.
Nhờ chi phí hạ nhiệt và nguồn cung tăng mạnh, các hãng hàng không nội địa đồng loạt tung dải vé vài chục nghìn đồng giúp kích cầu du lịch hè trên diện rộng.
Nhờ sự thúc đẩy của xu hướng dưỡng da khoa học, các dòng sản phẩm cơ thể phân khúc cao cấp đang lên ngôi và trở thành cuộc đua mới của ngành mỹ phẩm.
Mộng dừa nảy mầm trong trái dừa già đang thu hút nhiều người tiêu dùng nhờ hương vị độc đáo, giá cao gấp nhiều lần quả dừa bình thường.
Theo Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 với GDP tăng 8,18%; công nghiệp, đầu tư và thu hút FDI là động lực chính.