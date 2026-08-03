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Sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi lập kỷ lục đấu giá 725 triệu đồng tại Đà Nẵng

Bảo Châu

Tại hội thi sâm Ngọc Linh lần đầu tổ chức ở Đà Nẵng, củ sâm đạt giải "Hoa hậu" đã được đấu giá 725 triệu đồng nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng miền núi.

Trong khuôn khổ Hội thi "Tôn vinh vẻ đẹp sâm Ngọc Linh" lần đầu tiên diễn ra tại TP. Đà Nẵng, một củ sâm quý hiếm với hơn 35 năm tuổi đã xuất sắc vượt qua hàng loạt "ứng viên" để giành giải cao nhất và sau đó được gõ búa đấu giá thành công với mức kỷ lục 725 triệu đồng.

Sự kiện đã thu hút đông đảo hội viên Hội sâm Ngọc Linh, các hợp tác xã cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh loại dược liệu quý này tham gia tranh tài. Những cây sâm được đưa tới hội thi đều là sản phẩm tuyển chọn kỹ lưỡng, ghi ấn tượng mạnh với hội đồng chuyên môn nhờ sự hoàn hảo toàn diện từ bộ rễ, củ, thân đến lá và hoa.

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"Hoa hậu" sâm Ngọc Linh được đấu giá 725 triệu đồng. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhằm đảm bảo tính khách quan và khoa học, Ban tổ chức đã phân chia các sản phẩm dự thi thành ba nhóm tuổi rõ rệt: nhóm sâm sinh trưởng (từ 5-7 năm tuổi), nhóm sâm trưởng thành (từ 8-10 năm tuổi) và nhóm sâm lâu năm (trên 10 năm tuổi). Quy trình chấm giải dựa trên hệ thống tiêu chí khắt khe bao gồm nguồn gốc xuất xứ, giá trị nghiên cứu khoa học, yếu tố thẩm mỹ, tiềm năng thương mại cũng như ý nghĩa bảo tồn nguồn gen.

Chia sẻ về quy trình và mục đích sự kiện, ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Thư ký Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, cho biết những mẫu sâm đạt thứ hạng cao sẽ được chọn lựa để đưa vào phiên đấu giá công khai. Toàn bộ nguồn kinh phí thu về từ hoạt động này được cam kết tái đầu tư cho công tác bảo tồn vùng trồng sâm, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vùng cao.

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Các chuyên gia chấm chọn cây Sâm Ngọc Linh dự thi. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Sau các vòng đánh giá kỹ lưỡng, củ sâm vượt qua mốc 35 năm tuổi đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo nhờ vóc dáng cân đối, chất lượng dược liệu vượt trội cùng giá trị đặc biệt trong việc duy trì nguồn gen quý hiếm. Danh hiệu "Hoa hậu" sâm Ngọc Linh trao cho tác phẩm này hoàn toàn thuyết phục người xem và nhanh chóng trở thành tâm điểm của phiên đấu giá ngay sau đó.

Theo đại diện Ban tổ chức, sự kiện không chỉ đơn thuần là sân chơi so tài vẻ đẹp của các củ sâm quý, mà quan trọng hơn là cơ hội tôn vinh giá trị của dòng thảo dược được xem như "quốc bảo" của Việt Nam. Đây cũng là dịp tri ân và ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của người dân cũng như các đơn vị đã dành trọn tâm huyết gìn giữ, phát triển nguồn giống sâm giữa đại ngàn Ngọc Linh qua nhiều thế hệ.

Mời quý độc giả xem video: Đẩy mạnh đấu giá trực tuyến tài sản bị tịch thu/ Nguồn: VTV24
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