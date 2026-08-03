Giải pháp cải thiện “khô hạn” không hormone từ hoạt chất HA và Vitamin E

Hạn chế của các phương pháp cải thiện chứng “khô hạn” cho chị em hiện nay

Khô âm đạo là “nỗi đau thầm kín” của phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, từ phụ nữ trẻ sau sinh, đang cho con bú, phụ nữ gặp stress căng thẳng lo âu cho đến phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh hay người có bệnh lý nền tiểu đường, tuyến giáp…

Không chỉ gây đau rát, khó chịu, vấn đề khô âm đạo còn làm mất đi sự tự tin, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, đồng thời là một trong những tác nhân gây viêm nhiễm phụ khoa tái đi tái lại.

Lựa chọn tạm thời để khắc phục, nhiều chị em tìm đến các loại gel, kem bôi trơn như một biện pháp cấp ẩm tức thời.

Tuy nhiên, các sản phẩm này có thể gây cảm giác nhờn dính, thiếu tinh tế khi quan hệ và thường chỉ có tác dụng tạo độ trơn tạm thời trên bề mặt. Khi lớp gel trôi đi, tình trạng “khô hạn” sẽ nhanh chóng quay trở lại.

Trong khi đó, với chị em lựa chọn các liệu pháp hormone cần chỉ định nghiêm ngặt từ bác sĩ và thường không phù hợp với phụ nữ đang cho con bú hoặc người có các vấn đề như tiền sử ung thư vú hoặc tử cung, huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh gan,... Ngoài ra, một số trường hợp sử dụng liệu pháp nội tiết có thể gặp các tác dụng không mong muốn như tăng cân, nhức đầu,... (1)

Hỗ trợ cải thiện “khô hạn” với viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm trực tiếp

Hiện nay, viên đặt âm đạo được nhiều chị em sử dụng nhờ khả năng tác động tại chỗ, an toàn hơn so với đường uống và mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với các sản phẩm gel, kem bôi. Từ thực tế này, viên đặt Novofemi Xanh – Novofemi Advanced Night Repair đã ra đời, mang đến một giải pháp hỗ trợ cải thiện khô âm đạo không can thiệp hormone phù hợp cho nhiều đối tượng và trải nghiệm tinh tế khi sử dụng.

Viên đặt Novofemi được nghiên cứu theo hướng khoa học, dựa trên sinh lý tự nhiên của niêm mạc âm đạo, tập trung vào cấp ẩm kết hợp hỗ trợ quá trình phục hồi niêm mạc. Điểm đột phá của sản phẩm nằm ở bộ đôi thành phần vàng: Sodium hyaluronat (HA) và Vitamin E.

HA là phân tử giữ nước tự nhiên vốn có trong mô âm đạo khỏe mạnh, giúp duy trì độ ẩm, độ đàn hồi và khả năng tự phục hồi của mô. Khi nồng độ estrogen suy giảm như giai đoạn sau sinh, cho con bú hay tiền mãn kinh, mãn kinh, lượng HA nội sinh tại niêm mạc âm đạo cũng giảm theo, khiến niêm mạc trở nên mỏng, khô, kém đàn hồi và dễ tổn thương.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, bổ sung HA tại chỗ có hiệu quả cải thiện triệu chứng khô, teo âm đạo tương đương liệu pháp estrogen và có thể được sử dụng như một lựa chọn thay thế cho những phụ nữ không thể sử dụng liệu pháp hormone. (2)

Không chỉ cấp ẩm, các phân tử HA trong viên đặt Novofemi còn giúp duy trì trạng thái ẩm sinh lý tại niêm mạc âm đạo. Nhờ khả năng giữ nước vượt trội, HA tạo lớp màng dưỡng ẩm tự nhiên, từ đó nhanh chóng cải thiện cảm giác khô rát, ngứa ngáy và khó chịu. Đồng thời, môi trường ẩm được duy trì ổn định cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi niêm mạc âm đạo bị tổn thương.

Hoạt chất tiếp nối phải kể đến là Vitamin E - một chất chống oxy hóa chống lão hóa mạnh mẽ, được sản xuất bởi màng nhầy và ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra. Việc bổ sung Vitamin E tại âm đạo sẽ giúp làm mềm và khóa ẩm, duy trì hiệu quả dưỡng ẩm kéo dài, làm dịu khô ngứa, nóng rát ở niêm mạc âm đạo.

Trải nghiệm tinh tế, sử dụng dễ dàng với viên đặt Novofemi

Đúng như tên gọi “Advanced Night Repair”, viên đặt Novofemi Xanh được thiết kế để sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi cơ thể nghỉ ngơi là lúc quá trình tái tạo tế bào diễn ra mạnh mẽ nhất. Viên đặt Advanced Night Repair sẽ tan ra từ từ, thẩm thấu vào thành niêm mạc giúp duy trì độ ẩm niêm mạc âm đạo suốt đêm dài. Sau khi tan, sản phẩm thẩm thấu tốt, không mùi, giúp chị em cảm thấy sạch sẽ và khô thoáng trong quá trình sử dụng.

Giải pháp cải thiện “khô hạn” không hormone từ hoạt chất HA và Vitamin E

Đặc biệt, viên đặt Novofemi Xanh được sản xuất bởi Công ty TNHH Novopharm - doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam. Công ty có nhà máy đạt chuẩn GMP đặt tại Ninh Bình, quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Đặc biệt, nhờ cơ chế tác động tại chỗ, không chứa hormone, hạn chế tác dụng toàn thân nên viên đặt Novofemi Xanh (Novofemi Advanced Night Repair) có thể dùng được cho phụ nữ sau sinh, đang cho con bú, tiền mãn kinh – mãn kinh hoặc những người cần thận trọng với liệu pháp nội tiết. Đây chính là giải pháp khoa học và tinh tế để chị em bảo vệ vùng kín, lấy lại sự tự tin và thăng hoa trong đời sống vợ chồng.

Để tìm hiểu thêm về viên đặt Novofemi Advanced Night Repair, vui lòng liên hệ hotline: 0866832663. Viên đặt Novofemi Advanced Night Repair có số công bố: 250000026/PCBB-NB. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng bởi Dược phẩm Novopharm GMP. Địa chỉ: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình. Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Tài liệu y khoa tham khảo

(1) Thông tin về việc thận trọng sử dụng estrogen ở người có bệnh lý nền, trên phụ nữ cho con bú: Dược điển Việt Nam.

(2) Nguồn: Santos, C. C. M. D., Uggioni, M. L. R., Colonetti, T., Colonetti, L., Grande, A. J., & Da Rosa, M. I. (2020). Hyaluronic acid in Postmenopause Vaginal Atrophy: A Systematic Review. The Journal of Sexual Medicine, 18(1), 156–166. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.10.016

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293236/