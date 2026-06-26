Trại hè cao cấp tại Mỹ: Hành trình xa xỉ và kết nối đẳng cấp

Tại Mỹ, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi của trẻ em mà còn là mùa kinh doanh sôi động của ngành công nghiệp trại hè cao cấp. Nhiều gia đình thuộc tầng lớp giàu có sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn USD cho mỗi con tham gia các chương trình kéo dài từ vài tuần đến gần hai tháng.

Điều khiến các trại hè này khác biệt không nằm ở những hoạt động dã ngoại thông thường mà ở hệ thống dịch vụ và đặc quyền được thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng thượng lưu.

Bay chuyên cơ đến trại hè

Một trong những trải nghiệm gây chú ý nhất là việc nhiều học viên được đưa tới trại hè bằng máy bay riêng.

Chia sẻ với tờ NY Post, gia đình của Rachael Potash tại bang Florida cho biết sau khi chi khoảng 20.000 USD cho mỗi con tham gia trại hè mùa hè năm nay, nhóm phụ huynh còn thuê chuyên cơ để đưa các em cùng bạn bè tới bang Maine.

Ảnh minh họa.

Đối với nhiều gia đình giàu có, việc sử dụng máy bay riêng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang đến trải nghiệm đặc biệt cho trẻ ngay từ khi bắt đầu hành trình.

Không ít phụ huynh cho rằng đây là một phần trong quá trình xây dựng phong cách sống và khả năng giao tiếp xã hội của con cái.

Mạng lưới quan hệ được xem là “tài sản vô giá”

Điểm hấp dẫn nhất của các trại hè cao cấp lại không nằm ở cơ sở vật chất hay các hoạt động giải trí.

Nhiều phụ huynh cho biết điều họ thực sự hướng tới là mạng lưới quan hệ được hình thành trong suốt thời gian tham gia trại hè.

Tại các khu trại nổi tiếng như Raquette Lake Camp hay Camp Vega, học viên thường là con em doanh nhân, luật sư, lãnh đạo tập đoàn hoặc những gia đình có tiềm lực tài chính mạnh.

Các bậc phụ huynh tin rằng những tình bạn được xây dựng từ thời niên thiếu có thể trở thành những mối quan hệ giá trị trong tương lai, mở ra cơ hội thực tập, việc làm hoặc hợp tác kinh doanh khi trưởng thành.

Chính vì vậy, nhiều gia đình xem khoản học phí hàng chục nghìn USD như một khoản đầu tư dài hạn cho tương lai của con.

Hàng loạt hoạt động “đắt xắt ra miếng”

Bên cạnh các hoạt động truyền thống như chèo kayak, bơi lội, leo núi hay cắm trại, học viên còn được tham gia nhiều chương trình được thiết kế riêng.

Một số trại hè cung cấp lớp học nghệ thuật, thể dục dụng cụ, khiêu vũ, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng sinh tồn và phát triển bản thân.

Đặc biệt, tại một số khu vực dành cho giới siêu giàu như Hamptons, trẻ em còn được tiếp cận các chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học kỹ năng xây dựng dự án, sáng tạo sản phẩm và giao lưu với những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Những trải nghiệm này khiến chi phí có thể lên tới hàng nghìn USD mỗi tuần.

Dịch vụ chuẩn “khách sạn 5 sao”

Trước khi con lên đường, nhiều gia đình còn sử dụng các dịch vụ chuẩn bị hành lý chuyên nghiệp.

Tại một số cửa hàng chuyên phục vụ khách tham gia trại hè, phụ huynh phải đặt lịch hẹn riêng với chuyên gia tư vấn. Họ được hỗ trợ lựa chọn từ quần áo, chăn ga, đồ dùng cá nhân cho tới phụ kiện sinh hoạt.

Ảnh minh họa.

Tất cả đều được dán nhãn, thêu tên và đóng gói theo tiêu chuẩn riêng trước khi vận chuyển đến khu trại.

Một số gia đình chi thêm từ 1.500-3.000 USD chỉ để chuẩn bị đồ dùng cho con trước khi nhập trại.

Ngoài ra, nhiều trại hè áp dụng dịch vụ vận chuyển hành lý tận nơi, giúp học viên gần như không phải mang theo đồ đạc khi di chuyển.

“Mỏ vàng” của ngành dịch vụ mùa hè

Theo các khảo sát tại Mỹ, hàng chục triệu trẻ em mong muốn tham gia các chương trình trại hè mỗi năm. Tuy nhiên, chi phí cao khiến phần lớn gia đình khó tiếp cận.

Trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp có cơ hội tham gia, tỷ lệ này ở nhóm thu nhập cao cao gấp nhiều lần.

Điều đó biến trại hè cao cấp trở thành một thị trường đặc biệt hấp dẫn. Không chỉ các đơn vị tổ chức trại hè hưởng lợi, hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển, hàng không, bán lẻ, thời trang trẻ em, đồ dùng dã ngoại và dịch vụ cá nhân hóa cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh mỗi mùa hè.

Với giới nhà giàu Mỹ, trại hè ngày nay không đơn thuần là kỳ nghỉ dành cho trẻ em. Đó là nơi kết hợp giữa giáo dục trải nghiệm, xây dựng kỹ năng sống và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Chính những giá trị này khiến nhiều phụ huynh sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD mỗi năm để con được tham gia vào “thế giới riêng” của các rich kid.