Xuất khẩu mít tăng trưởng mạnh nhờ thông đường chính ngạch

Hoạt động xuất khẩu mít của Việt Nam vừa ghi nhận những tín hiệu vô cùng khởi sắc trong giai đoạn giữa năm 2026. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong quý II/2026 đã cán mốc 67,528 triệu USD, tăng trưởng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025 và nhích nhẹ 2,8% so với quý I.

Hiện tại, mít đóng góp khoảng 3% vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành và xếp vị trí thứ 5 trong nhóm hàng rau quả. Đáng chú ý, các mặt hàng mít chế biến sâu cũng đạt được bước tiến ấn tượng khi thu về hơn 10 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu mít của Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. (Ảnh: Chí Nhân)

Dù quy mô xuất khẩu chưa thể sánh ngang với các mặt hàng tỷ đô như sầu riêng hay chuối, mít vẫn khẳng định vị thế là nhóm trái cây duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bức tranh chung của ngành rau quả.

Điểm tựa lớn nhất cho đà bứt phá này đến từ sự kiện ngày 1/6/2026, khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức cấp phép cho quả mít tươi Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật. Đây là quả ngọt tiếp nối từ chuỗi 5 nghị định thư về nông sản mà hai nước đã ký kết trong năm 2025.

Dù các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Tây và Vân Nam đang tích cực mở rộng diện tích trồng để giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, mít Việt Nam vẫn giữ vững lợi thế cạnh tranh nhờ điều kiện thổ nhưỡng vượt trội. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần đánh giá cao sản phẩm của Việt Nam nhờ đặc trưng múi dày, sắc vàng bắt mắt cùng hương vị ngọt đậm, giúp mặt hàng này luôn được người tiêu dùng nội địa ưu ái dù có mức giá nhỉnh hơn.

Không dừng lại ở thị trường tỷ dân, trái mít Việt Nam đang đứng trước cơ hội bùng nổ khi nhu cầu tiêu thụ các loại quả nhiệt đới trên thế giới không ngừng gia tăng. Nhằm tối ưu hóa giá trị kinh tế, các doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh phân khúc chế biến với các sản phẩm như mít sấy, mít đông lạnh cùng nhiều mặt hàng gia tăng giá trị khác.

Song song với đó, lộ trình đa dạng hóa thị trường cũng đang được triển khai tích cực nhằm đưa trái mít tiếp cận sâu hơn vào các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực châu Âu.

Ở góc độ sản xuất, mít được giới chuyên gia đánh giá là cây trồng có khả năng thích ứng cao với đà biến đổi khí hậu nhờ đặc tính chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và chi phí chăm sóc thấp. Hiện nay, cả nước sở hữu khoảng 84.000 ha mít với diện tích đang cho thu hoạch đạt khoảng 56.000 ha, cung ứng sản lượng xấp xỉ 1 triệu tấn mỗi năm.

Trong đó, giống mít Thái siêu sớm chiếm tới 85% diện tích chuyên canh và tiếp tục giữ vai trò là mặt hàng chủ lực cho các đơn hàng xuất khẩu tươi. Kết quả tích cực của quý II cùng lợi thế xuất khẩu chính ngạch hứa hẹn sẽ đưa trái mít trở thành một trong những trụ cột đóng góp lớn vào đà tăng trưởng chung của ngành nông sản trong thời gian tới.