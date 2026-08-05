Phú Quốc – Thiên đường lập nghiệp của người trẻ toàn cầu

“Thiên đường” lập nghiệp

Mười năm trước, Fabl Belek, một doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ nghĩ mình sẽ du lịch Nam Phú Quốc trong vài ngày rồi về. Nhưng sự cuốn hút của thiên nhiên, cơ hội việc làm trong hệ sinh thái du lịch đẳng cấp tại Thị trấn Hoàng Hôn đã níu chân anh.

…Để rồi hôm nay, anh là chủ Istanbul Beach Club – một không gian ẩm thực quốc tế sôi động tại Nam đảo, nơi anh ví như một “Liên Hợp Quốc thu nhỏ” bởi mỗi ngày đón tiếp du khách từ nhiều quốc gia khác nhau. “Với tôi, Phú Quốc giờ đã là nhà, là nơi để lập nghiệp. Tôi và gia đình đều đang rất hạnh phúc khi được tận hưởng cuộc sống ở nơi này”, anh Fabl chia sẻ.

Từ khách du lịch, anh Fabl Belek đã trở thành một cư dân của Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Nếu anh Fabl là một người đã gắn bó lâu dài với đảo Ngọc, thì anh Manish Vyav – doanh nhân người Ấn Độ – lại đại diện cho một làn sóng nhân lực quốc tế mới đang tìm đến Phú Quốc.

Trong thời gian một năm trở lại đây, từ một quầy đồ ăn nhỏ tại Sunset Bazaar, anh Manish đã phát triển mô hình kinh doanh thành ba nhà hàng và đang lên kế hoạch xây dựng khách sạn. “Tôi đang kinh doanh rất tốt ở đây. Nhiều khách du lịch nói họ ước mơ được như tôi, họ muốn ở lại Phú Quốc để sống và làm việc”, anh Manish chia sẻ.

Anh Manish Vyav và Fabl Belek mang hai quốc tịch khác nhau, đại diện cho hai “thế hệ doanh nhân” khác nhau ở đảo Ngọc, nhưng đều có một điểm chung. Họ không còn xem Phú Quốc đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà là nơi đáng sống, miền đất hứa để xây dựng sự nghiệp và sống lâu dài.

Xu hướng ấy phản ánh bước chuyển mình ngoạn mục của đảo Ngọc: từ nơi đáng đến thành nơi đáng sống và đầu tư, với vô số cơ hội việc làm trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, xây dựng, biểu diễn nghệ thuật…

Tập đoàn Sun Group “bắt tay” Changi Airports International nhằm phát triển Cảng HKQT Phú Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh Ánh Dương.

Dự kiến, cơ hội việc làm sẽ còn rộng mở tại đảo Ngọc khi nơi đây bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với hàng loạt dự án quy mô lớn phục vụ APEC 2027 như sân bay quốc tế do Changi vận hành, tuyến tàu điện nhẹ LRT, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Bệnh viện Mặt Trời, cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ hiện đại.

Sự hiện diện của những công trình này không chỉ tạo thêm việc làm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn hay dịch vụ, mà còn kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự y tế, chuyên gia công nghệ, logistics cùng nhiều ngành nghề chất lượng cao khác. Phú Quốc vì thế không chỉ là điểm đến của du khách mà đang trở thành “miền đất hứa” cho lực lượng lao động và các chuyên gia trong nước, quốc tế.

Các công trình trọng điểm phục vụ APEC được kỳ vọng tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm, thu hút lao động chất lượng cao đến Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án nhà ở, lưu trú chất lượng cao càng góp phần củng cố thêm động lực được làm việc tại đảo Ngọc. Bởi với lực lượng lao động chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ nước ngoài, quyết định lập nghiệp không chỉ dựa trên điểm đến, công việc, mức thu nhập. Điều họ tìm kiếm là một nơi an cư, không gian sống hiện đại, cộng đồng văn minh.

Chuẩn sống quốc tế – “lợi thế mềm” hút nhân tài

Song hành cùng hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch, y tế và giao thông, Tập đoàn Sun Group vừa khởi động chương trình phát triển gần 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê tại Khu đô thị An Thới. Chương trình không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà được định hướng theo mô hình nhà ở xã hội “chuẩn Singapore”, hướng đến việc kiến tạo một chuẩn sống hiện đại cho người lao động.

Dự án dành phần lớn quỹ đất để xây dựng không gian xanh. Ảnh minh họa: Sun Group.

Thay vì tối đa hóa diện tích 55 ha, dự án chỉ dành khoảng 28% diện tích cho các công trình, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng. Các cụm nhà cao tầng được quy hoạch theo từng ô phố và kết nối bằng các hành lang cảnh quan xuyên suốt, tạo nên môi trường sống thông thoáng, gần gũi thiên nhiên. Với những người trẻ hay chuyên gia quốc tế vốn đã quen với tiêu chuẩn sống xanh tại các đô thị phát triển, đây là yếu tố ngày càng được coi trọng không kém cơ hội nghề nghiệp.

Dự án tọa lạc tại cửa ngõ Nam đảo, tiếp giáp trục ĐT.975, nằm ở trung tâm các lõi chức năng công cộng. Nhờ đó, cư dân sở hữu “đặc quyền 15 phút” để kết nối hệ sinh thái tỷ đô của Tập đoàn Sun Group tại Thị trấn Hoàng Hôn, Bệnh viện Mặt Trời, các dịch vụ và chuỗi công trình hạ tầng đang được triển khai phục vụ APEC 2027. Khi những nhu cầu thiết yếu được đáp ứng ngay trong “bán kính đi bộ”, người lao động có thêm thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi.

Ở góc độ phát triển đô thị, 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê đã tạo nên một “lợi thế mềm” cho Phú Quốc trong cuộc đua thu hút nhân lực. Khi nhân lực trẻ toàn cầu, chuyên gia quốc tế thấy được cơ hội tiếp cận một môi trường sống xanh, hiện đại, đầy đủ dịch vụ với chi phí phù hợp, họ sẽ có thêm một lý do để “yêu” Phú Quốc.

Dự án được “bao bọc” bởi hệ sinh thái tỷ đô của Tập đoàn Sun Group. Ảnh minh họa: Sun Group.

Chương trình được kỳ vọng trở thành nền tảng để Phú Quốc từng bước chuyển mình từ một “tọa độ vàng” du lịch thành một “thiên đường lập nghiệp” của cư dân toàn cầu. Một nơi mà những doanh nhân quốc tế như anh Fabl Belek hay Manish Vyav nhìn thấy cơ hội để khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh; nơi các bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia và người lao động chất lượng cao có thể tìm thấy môi trường để phát triển nghề nghiệp.

“Nguồn nhân lực trẻ toàn cầu là nền tảng thúc đẩy Phú Quốc bứt tốc, trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm du lịch – dịch vụ mang tầm khu vực và thế giới”, đại diện Sun Group chia sẻ.